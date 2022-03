Lwów. Ukraiński pianista nie przerwał gry mimo wycia syren. Poruszające nagranie

Nagranie wzruszającego koncertu ukraińskiego muzyka przed lwowskim dworcem udostępnił kilka dni temu na Instagramie fotoreporter związany z "National Geographic" John Stanmeyer. Nagranie zyskało ogromną popularność.

Lwów. Nagranie ukraińskiego muzyka obiegło świat

Wideo, na którym ukraiński muzyk gra jedną z piosenek Hansa Zimmera - "Time", wzruszyło wiele osób na całym świecie. "Kiedy syreny zaczęły wyć, policja kazała wszystkim wejść do budynku dworca. Alex nie przerywał, grał coraz głośniej na przekór ostrzeżeniom przed możliwym atakiem z powietrza. Dołączyła do niego koleżanka z różowymi paznokciami" - relacjonował fotoreporter "National Geographic" John Stanmeyer.

"Mój wewnętrzny protest przeciw syrenom, bombom, morderstwom i wojnie" - napisał o swoim wystąpieniu ukraiński muzyk.

Do sytuacji z lwowskiego dworca nawiązał również sam Hans Zimmer, który pokazał występ ukraińskiego muzyka na swoim koncercie w Londynie w arenie O2, w którym uczestniczyło 15 tys. osób. Zwrócił się również bezpośrednio do młodego chłopaka.

- Cześć Alex. Tu Hans Zimmer. Jestem zadziwiony twoją interpretacją "Time" w czasie kryzysu i tym, co zrobiłeś z tą muzyką. To podnosi na duchu Ukraińców. Jesteśmy po waszej stronie. Dziś zagramy "Time" dla was. Już zawsze będziemy to robić. Zawsze będziemy z Wami - mówił w nagraniu Zimmer.

Ukraiński muzyk: Gram dla ludzi, którzy stracili swoje domy i dotychczasowe życie

"Jestem bardzo wdzięczny Hansowi Zimmerowi za wsparcie dla Ukraińców w czasie tej straszliwej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko naszemu narodowi" - pisał na Instagramie ukraiński pianista Alex. "Cieszę się, że mogłem przyczynić się do tego, by jak najwięcej osób poznało prawdę i protestowało przeciwko rosyjskiej agresji".

"Gram dla ludzi, którzy stracili swoje domy i dotychczasowe życie" - dodał. "Gram, żeby zmniejszyć ich niepokój, odepchnąć ból i wspomnienia wojny siłą muzyki. Gram, bo to najlepsze co umiem robić. Jestem przekonany, że w ten sposób wlewam w ich serca pokój i nadzieję - dodaje pianista. Mam nadzieję, że spotkamy się na tej stacji ponownie, już niedługo. Wtedy nie będę grał dla ludzi uciekających, ale po to, by spotkać się z nimi w kraju wolnym od wojny" - wyjaśnił.

