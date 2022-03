Wojna w Ukrainie. Joe Biden w Polsce. Doradca Zełenskiego: Ukraina to tylko początek [PODSUMOWANIE]

Trwa 31 dzień wojny w Ukrainie. Ukraińska armia w dalszym ciągu broni Kijowa i skutecznie odpiera ataki rosyjskich wojsk. Według doniesień "The New York Times" minionej dobry Rosjanie stracili pełną kontrolę nad Chersoniem. Z kolei do Polski przyleciał wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który spotka się w sobotę z prezydentem Andrzejem Dudą.

