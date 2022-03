Wojna w Ukrainie. Macron zapowiada międzynarodową operację humanitarną

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Emmanuel Macron stwierdził, że sytuacja w Mariupolu jest "jednym z największych dramatów" związanych z rosyjską inwazją w Ukrainie. "W tym mieście, liczącym kiedyś ponad 400 tysięcy mieszkańców mieszka obecnie tylko 150 tysięcy osób. Są w dramatycznej sytuacji. Musimy doprowadzić do zaprzestania walk w tej okolicy i podjąć działania humanitarne" - tłumaczył prezydent Francji.

Macron na łączach z Putinem

Emmanuel Macron poinformował, że operacja humanitarna w Mariupolu rozpocznie się w "najbliższych dniach". "Wraz z Grecją i Turcją rozpoczniemy operację humanitarną, aby ewakuować wszystkie osoby, które chcą opuścić Mariupol. Kilka godzin temu moi współpracownicy rozmawiali z merem Mariupola, aby zorganizować operację. Przeprowadzimy ją w jak najlepszych warunkach" - zapewnił prezydent Francji. Dodał, że za dwa lub trzy dni będzie rozmawiał o warunkach przeprowadzenia akcji z Władimirem Putinem.

To będzie dziewiąta rozmowa, którą Emmanuel Macron przeprowadzi z Władimirem Putinem od wybuchu wojny w Ukrainie. Ostatni raz rozmawiali w miniony wtorek - francuski przywódca nalega, by prezydent Rosji zgodził się na zawieszenie broni. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, nie były to do tej pory działania skuteczne.

"Na razie nie ma porozumienia, ale prezydent [Macron] pozostaje przekonany o konieczności kontynuowania wysiłków (...). Nie ma innego wyjścia jak zawieszenie broni i negocjacje w dobrej wierze Rosji z Ukrainą. Prezydent Francji stoi u boku Ukrainy" - relacjonuje francuski dziennik "Le Mond".

Macron domagał się od prezydenta Rosji zaprzestania oblężenia Mariupola i otwarcia korytarzy humanitarnych już wcześniej, jednak trudno mu doprowadzić do przełomu w negocjacjach.

Rzecznik francuskiego rządu: firmy nie mają obowiązku wycofania się z Rosji

Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal stwierdził, że firmy należące do francuskich przedsiębiorców nie mają obowiązku wycofania się z Rosji. W środę w przemówieniu do francuskich parlamentarzystów prezydent Ukrainy Wolodymir Zełenski oskarżył francuskie przedsiębiorstwa w Rosji o "finansowanie morderstw kobiet i dzieci" na Ukrainie.

Attal powiedział w wywiadzie dla radia France Info, że francuskie firmy nie otrzymały od rządu nakazu opuszczenia Rosji. Dodał, że decyzje w tej sprawie podejmują zarządy poszczególnych firm, również w spółkach, w których udziałowcem jest państwo, takich jak Renault i EDF. "Uniemożliwiono im natomiast dokonywanie nowych inwestycji i rozszerzanie działalności Rosji." - tłumaczył Gabriel Attal. Podał przykład firm Auchan i Leroy Merlin, które mają zakaz otwierania nowych hipermarketów w Rosji. Rzecznik rządu wyjaśniał, że rząd pracuje nad wzmocnieniem sankcji, ale muszą one być skuteczne i uderzyć przede wszystkim w rosyjską, a nie we francuską gospodarkę.

Rzecznik przypomniał, że Francja zamroziła rosyjskie majątki warte ponad 800 milionów euro. Dodał, że zostaną one zwrócone oligarchom po zakończeniu wojny.

Przekonywał, że Francja powinna kontynuować dialog z Rosją. "Rosja nie wyprowadzi się z Europy, pozostanie naszym sąsiadem. Tak czy inaczej, będziemy utrzymywali stosunki z Rosją" - stwierdził Gabriel Attal. Tłumaczył, że na prośbę prezydenta Wołodymira Zełenskiego Emmanuel Macron regularnie rozmawia przez telefon z Władimirem Putinem.

