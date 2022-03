Wojna w Ukrainie. Wagnerowcy mieli dogadać się z Hezbollahem. Bojownicy wesprą rosyjskich żołnierzy

Zobacz wideo Czy w najbliższym czasie może dojść do spotkania Zełenski-Putin? Banachewycz: Moim zdaniem, nie

Niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta", powołując się na kanał telewizyjny Al-Hadas, należący do koncernu Al-Arabiya, czyli największej arabsokojęzycznej telewizji na świecie, podała, że w przyszłym tygodniu do Białorusi przybędzie pierwsza dwustuosobowa grupa bojowników libańskiego Hezbollahu. We wtorek 29 marca pojadą do Ukrainy, by wspierać w walce siły rosyjskie.

Hezbollah dołączy do Rosjan w Ukrainie? Zwerbowanych ma zostać 800 osób

Negocjacje w tej sprawie miała przeprowadzić Grupa Wagnera, reprezentowana przez Aleksandra Kuzniecowa. Przedstawicielem Hezbollahu był natomiast Hassan al-Shartouni. Po negocjacjach w syryjskich miastach Quseir, Aleppo, Yabrud i Sayyida-Zeynab otworzone zostały biura rekrutacji. Kolejne powstało w Libanie, niedaleko Bejrutu. Zwerbowanych ma zostać w sumie 800 bojowników. Miesięcznie każdy z nich ma dostawać 1500 dolarów. Bojownicy Hezbollahu mają zostać przetransportowani z Damaszku do bazy wojskowej w regionie białoruskiego miasta Homel.

Al-Hadas udostępnił "Nowej Gaziecie" formularze, które wypełniał każdy z bojowników. Zawierają nazwisko, datę urodzenia, przeszkolenie wojskowe i poziom doświadczenia bojowego ochotnika.

Hezbollah to powstała w Libanie szyicka partia polityczna, wspierana przez Iran i Syrię. Ma swoje zbrojne skrzydło. Po atakach Hezbollahu na amerykańskie bazy wojskowe i ambasady w Libanie, USA zaczęły uznawać ich za organizację terrorystyczną. Z kolei Unia Europejska wpisała zbrojne skrzydło Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych.

Grupa Wagnera to prywatna rosyjska firma wojskowa, której właścicielem jest oligarcha Jewgienij Prigożin - zaufany współpracownik Władimira Putina. Nieoficjalnie działa jako "długie ramię" Kremla i jest wysyłana w miejsca konfliktu, w które Rosja oficjalnie nie jest zaangażowana. Od połowy grudnia ub.r. wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.