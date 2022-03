Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dolnej Saksonii poinformowało, że komisariaty policji otrzymały już odpowiednie wytyczne. Mundurowi będą mogli karać na podstawie przepisów o publicznym propagowaniu wojny napastniczej, zbrodni i zakłócaniu porządku publicznego.

Dolna Saksonia i Bawaria zakazują używania symbolu "Z"

Podobne rozwiązanie przyjęto w Bawarii. Tamtejszy minister sprawiedliwości Georg Eisenreich powiedział, że "bawarska prokuratura podejmuje konsekwentne działania przeciwko osobom, które publicznie pochwalają agresję naruszającą prawo międzynarodowe".

Litera "Z" początkowo była tylko jednym z oznaczeń na rosyjskich pojazdach bojowych, wojskowych ciężarówkach, czołgach, samobieżnych haubicach i mobilnych wyrzutniach rakiet. Przez kilka dni od rozpoczęcia rosyjskiej agresji w Ukrainie nie było jasności co do jej znaczenia, jednak po kilku dniach ukraińskim żołnierzom udało się rozszyfrować kod. "Z" oznaczała "siły wschodnie", "Z" w kwadracie to "siły z Krymu", "O" to "siły z Białorusi", "V" to "piechota morska", "X" to "Czeczeńcy", a "A" to "siły specjalne".

Dość szybko Kreml zaczął wykorzystywać "Z" w swojej propagandzie jako symbol wsparcia agresji przeciwko Ukrainie, którą uparcie określa mianem "operacji specjalnej". Kilka dni po rozpoczęciu wojny polityczka Maria Butina nagrała filmik, na którym napisała "Z" na swoim płaszczu i zadeklarowała "Trzymajcie się bracia, jesteśmy z wami".

Niedługo potem rosyjski lekkoatleta Iwan Kuliak przykleił ten symbol na swój uniform, kiedy 5 marca podczas zwodów o puchar świata w gimnastyce sportowej zorganizowanego w Katarze, odbierał nagrodę na tym samym podium co zawodnik z Ukrainy, Ilia Kowtun - zdobywca złotego medalu. Po tym incydencie wszczęto wobec Rosjanina postępowanie dyscyplinarne.

Rosjanie przebili kolejną granicę żenady. Mają wytłumaczenie dla Kuliaka

Symbol w krótkim czasie zyskał znaczenie również wśród zwykłych Rosjan. Już trzy dni po rozpoczęciu inwazji, telewizja RT przekazała w swoich mediach społecznościowych, że sprzedaje gadżety z "Z", w tym koszulki i bluzy. Podobne oznaczenia pojawiają się nie tylko w materiałach propagandowych, ale też na samochodach, bolkach, znakach drogowych.

W całym kraju zaczęły się organizowane przez władze flash-moby wyrażające poparcie dla rosyjskiej wojny w Ukrainie, a szkoły zaczęły publikować zdjęcia dzieci ustawionych tak, by tworzyć ten symbol - relacjonuje "The Guardian". "Z" wykorzystywane jest także poza granicami Rosji - na początku marca w Belgradzie odbyła się jedna z prorosyjskich manifestacji, w której czasie tysiące Serbów maszerowało z rosyjskimi flagami i znakiem "Z". Członkinie artystycznego kolektywu Pussy Riot przekazały także, że symbol ten jest używany do zastraszania opozycji. Ktoś namalował go na drzwiach ich siedziby.

Komentatorzy wskazują, że znak ten może mieć jeszcze jedno znaczenie. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wskazał, że symbol "Z" był wykorzystywany podczas II wojny światowej przy nazistowskim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen:

Rosyjscy okupanci z nazistowskimi znakami. »Z«, które Rosjanie używają na swoich pojazdach, jest dość dobrze znane. W 1943 r. w pobliżu obozu koncentracyjnego Sachsenhausen znajdowała się »stacja Z«, na której dokonywano masowych mordów. W tylnej komorze gazowej znajdowało się specjalne urządzenie do oddawania strzałów w plecy i komora gazowa -

napisał na Twitterze.

Znak "Z" ma ukryte znaczenie? "Rosyjscy okupanci z nazistowskimi znakami"