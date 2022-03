Wojna w Ukrainie. Rosja po raz drugi opublikowała informację o swoich stratach

Wojna w Ukrainie pochłonęła już wiele ofiar. W zależności od źródła, dane na temat poległych żołnierzy są bardzo rozbieżne. Rosja po raz pierwszy poinformowała o swoich stratach 2 marca. Wówczas rosyjski MON mówił o zaledwie 498 żołnierzach poległych w Ukrainie. Teraz liczba jest niewiele większa, jeśli weźmiemy pod uwagę dane, które przekazują Ukraińcy.

Zobacz wideo Protesty antyrosyjskie w Chersoniu. Mieszkancy przeganiają wojskowe ciężarówki

Różne dane na temat strat Rosji podczas wojny w Ukrainie. Rosjanie podają znacznie najniższe liczby

Rosyjska armia poinformowała, że w trakcie walk w Ukrainie poległo 1351 jej żołnierzy, a 3 825 zostało rannych. Ponadto, rosyjscy żołnierze "ewakuowali" z Ukrainy 419 736 cywilów. Więcej danych o swoich stratach Rosjanie nie upublicznili.

Z kolei zdaniem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja straciła prawie 16 100 żołnierzy i 115 samolotów - o czym sztab poinformował w piątek na Facebooku. Według Ukraińców straty rosyjskie to także: 125 śmigłowców, 561 czołgów, 1625 transporterów opancerzonych, 291 systemów artyleryjskich, 90 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 49 systemów przeciwlotniczych, 1089 samochodów wojskowych, 5 okrętów, 75 cystern z paliwem i 53 samoloty bezzałogowe.

Nawet przyjmując, że dane podawane przez ukraińską stronę są prawdziwe, to ponad 16 tys. poległych żołnierzy jest dalekim wynikiem od 50 tys. Tylu bowiem wojowników - według szacunków brytyjskiego wywiadu - Rosja jest w stanie poświęcić, aby wygrać wojnę w Ukrainie.

Do informacji przekazywanych przez Ukraińców powściągliwie podchodzi Pentagon. Departament Obrony USA aktualnie "ostrożnie szacuje", że w wojnie zginęło około 7000 Rosjan, a liczba rannych jest dwa do trzech razy wyższa. W inwazji miało wziąć udział już około 150 tys. rosyjskich żołnierzy. Amerykanie informują też o likwidacji co najmniej 270 czołgów, 258 wozów piechoty i 178 opancerzonych wozów bojowych straconych przez najeźdźców.

Rosyjskie wojsko nie ma siły. Konieczna mobilizacja

Sprzeczne komunikaty Rosjan. Jedni mówią o zrealizowanych celach, inni twierdzą, że nie osiągnięto jeszcze żadnego celu

Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że główne cele pierwszego etapu inwazji - nazywanej przez Rosję "operacją specjalną" na Ukrainie - zostały zrealizowane. To zupełnie zaprzecza słowom rzecznika Władimira Putina, czyli Dmitrija Pieskowa, który w środę 23 marca na pytanie dziennikarki CNN "Co Putin osiągnął w Ukrainie?" odpowiedział - "jeszcze nic".

Jak podaje agencja TASS, resort obrony poinformował, że wspierani przez Rosję separatyści mieli zająć 93 procent terytorium samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej oraz 54 procent obwodu donieckiego - dwóch wspieranych przez Rosję donbaskich regionów separatystycznych. Agencja Interfax podała też, iż Rosja zamierza skoncentrować się teraz na całkowitym zajęciu Donbasu. Agencja Interfax twierdzi, że resort rozważa dwa scenariusze: całkowite zajęcie wyłącznie samozwańczych separatystycznych republik w Donbasie lub zajęcie całej Ukrainy.

Ministerstwo oświadczyło, że Rosja natychmiast zareaguje na każdą próbę zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą - o co Kijów prosi NATO. Rosja potępiła też dostarczanie broni Ukrainie przez Zachód. "Uważamy za ogromny błąd dostawy broni do Kijowa przez kraje zachodnie. To przedłuża operację" - powiedział Siergiej Rudskoj, wysoki przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Ukraińcy zniszczyli w Berdiańsku rosyjski okręt desantowy

