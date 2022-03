Czwartkowe wystrzelenie było pierwszym pełnym testem ICBM przeprowadzonym przez uzbrojoną w broń jądrową Koreę Północną od 2017 roku. Dane dotyczące lotu wskazywały, że pocisk leciał wyżej i dłużej niż w przypadku któregokolwiek z poprzednich testów Korei Północnej, zanim rozbił się w morzu na zachód od Japonii. Analitycy twierdzą, że ICBM, nazwany Hwasong-17, mógł być największą rakietą na paliwo płynne, jaką kiedykolwiek wystrzelił jakikolwiek kraj z wyrzutni mobilnej.

Państwowa agencja informacyjna Korei Północnej (KCNA) informuje, że Kim Dzong Un zarządził test ze względu na "codziennie eskalujące napięcie wojskowe na Półwyspie Koreańskim i wokół niego" oraz "nieuchronność długotrwałej konfrontacji z imperialistami ze Stanów Zjednoczonych, której towarzyszy niebezpieczeństwo wojny nuklearnej". - Strategiczne siły są w pełni gotowe do całkowitego ukrócenia i powstrzymania wszelkich niebezpiecznych militarnych prób imperialistów z USA - powiedział przywódca Korei Północnej cytowany przez KCNA.

KCNA nazwała czwartkowy udany test "uderzającą demonstracją ogromnej siły militarnej". Sam Kim Dzong Un podkreślił z kolei, że było to "cudowne" i "bezcenne" zwycięstwo narodu koreańskiego. Później państwowy nadawca opublikował wideo z wydarzenia. Widać na nim przywódcę Korei Północnej w skórzanej, czarnej kurtce i okularach przeciwsłoneczne. Nagranie, choć powinno budzić grozę ze względu na okoliczności, to budowana w nim dramaturgia sprawia, iż wygląda jednak wyjątkowo komicznie.

Konserwatywny prezydent-elekt Korei Południowej, Yoon Suk-yeol, powiedział, że Korea Północna nie ma nic do zyskania na tej prowokacji. W rozmowie telefonicznej z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem po teście rakiety, Yoon wezwał do ścisłej koordynacji całkowitej denuklearyzacji Korei Północnej, podało jego biuro. Xi powiedział, że Chiny i Korea Południowa powinny wzmocnić wzajemne zaufanie polityczne, przekazał chiński państwowy nadawca CCTV. Chiny, jako jedyny główny sojusznik i sąsiad Korei Północnej, po teście wezwały jednak do powściągliwości "ze wszystkich stron" - podaje Agencja Reutera.

Jak niebezpieczny jest koreański pocisk? Eksperci uważają, że jego zasięg obejmuje USA

Jeśli chodzi o sam pocisk, to eksperci wojskowi są zdania, że został wystrzelony po wzniesionej trajektorii, co pozwoliło uniknąć przelotu nad jakimkolwiek innym krajem. Zauważono jednak, że gdyby został wystrzelony po normalnej, bardziej płaskiej trajektorii ICBM, miałby w zasięgu całe kontynentalne Stany Zjednoczone. - To pocisk o najdłuższym zasięgu, jaki kiedykolwiek testowała Korea Północna – powiedział w rozmowie z CNN Jeffrey Lewis, ekspert od broni i profesor w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Middlebury.

W szczegółach technicznych jego ocena była podobna do ocen wojskowych Korei Południowej i Japonii, którzy sugerowali, że pocisk może osiągnąć zasięg 15 000 kilometrów (9320 mil) przy wystrzeleniu po normalnej trajektorii. To skutecznie postawiłoby cały północnoamerykański kontynent w zasięgu uderzenia. Eksperci twierdzą, że Hwasong-17 jest z pewnością wystarczająco duży, aby przenosić jedną lub kilka głowic jądrowych. Podczas gdy czwartkowy test pokazał możliwy zasięg pocisku, eksperci jednak nie wiedzą, jaki rodzaj ładunku przenosił. Ciężar ładunku ostatecznie wpływa na odległość pocisku, dlatego obserwatorzy nie mogą z całą pewnością określić rzeczywistego zasięgu.

Ponieważ ICBM są wystrzeliwane w kosmos, podobnie jak promy kosmiczne lub kapsuły kosmiczne, głowica musi wytrzymać ognistą podróż przez zewnętrzne warstwy ziemskiej atmosfery, bez wypalania się. Eksperci zauważają, że Pjongjang nie wykazał, czy jest w stanie zbudować system, który pozwoli głowicy nuklearnej na przetrwanie ponownego wejścia w ziemską atmosferę. Dlatego możliwe jest, iż rakieta tylko rozmiarowo jest w stanie przenosić głowice jądrowe, ale nie wiadomo, czy jest na tyle dobrze przygotowana, aby przetrwać zmianę atmosfery i dolecieć do celu.

Niektórzy analitycy Korei Południowej twierdzą, że Północ może odczuwać potrzebę wznowienia prób jądrowych w nadchodzących miesiącach, aby zwrócić uwagę administracji Joe Bidena, która zaoferowała otwarte rozmowy, ale nie wykazała chęci poddania się sankcjom. Niestety, ale Koreańczycy z Północy w tym roku wyraźnie intensyfikują swoje prace nad bronią dalekiego zasięgu, a nawet jak w tym przypadku, międzykontynentalną. Urzędnicy w Seulu i Waszyngtony poinformowali wcześniej, że starty w dniach 27 lutego i 5 marca obejmowały części systemu ICBM Hwasong-17, prawdopodobnie w ramach przygotowań do pełnego testu. W sumie Korea od 1 stycznia przeprowadziłą dziesięć testów, ale niektóre z nich zakończyły się niepowodzeniem.

