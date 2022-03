"Na południu Ukrainy w uderzeniu na oddziały armii rosyjskiej zabito generała Jakowa Rezantsewa" - napisał na Twitterze ukraiński weteran i były dziennikarz Wiktor Kowalenko. Jak dodał w kolejnym wpisie, "to najprawdopodobniej znany morderca cywilów w Mariupolu".

Wojna w Ukrainie. Żołnierze zabili generała Jakowa Rezantsewa

Z danych ukraińskich mediów wynika, że generał broni Jakow Rezantsew jest odpowiedzialny za dramatyczną sytuację w Mariupolu, gdzie od kilkudziesięciu dni cywile są bez jedzenia, bieżącej wody, leków, prądu czy centralnego ogrzewania. Rosyjski wojskowy został zabity podczas ataku na 49. punkt dowodzenia armii rosyjskiej.

Mariupol umiera z głodu. Władze miasta błagają: Ocalcie nas od piekła

Jak pisze "Business Ukraine Magazine", żadna inna światowa armia nie straciła we współczesnej historii aż tylu dowódców wysokiego szczebla i to w tak krótkim czasie. Według dziennikarzy i analityków mogą to być największe straty wśród rosyjskich dowódców od czasu II wojny światowej.

W ostatnich dniach informowano także o śmierci innych rosyjskich wojskowych. Zginęli m.in.:

generał porucznik Andriej Mordwiczow (dowódca 8. Armii Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej),

pułkownik Siergiej Suchariew (odpowiedzialny za jedną z najkrwawszych bitew podczas wojny w Donbasie w 2014 roku),

Oleg Mitiajew (generał elitarnej 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych),

kpt. I stopnia Andriej Palij (zastępca dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej)

generał dywizji Magomed Tuszajew,

generał dywizji Witalij Gierasimow,

generał dywizji Andrij Kolesnikow,

generał dywizji Andriej Suchowiecki,

pułkownik Andriej Zacharow,

pułkownik Serhij Porochnia,

pułkownik Igor Nikołajew,

podpułkownik Jurij Agarkow,

pułkownik Mychaił Sofronow.

