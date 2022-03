Brytyjski think thank Chatham House zadał obywatelom Białorusi pytanie: "Czy Białoruś powinna wziąć udział w działaniach wojennych po stronie Rosji na Ukrainie?". Jak się okazało 67 procent Białorusinów jest przeciwna temu, by wojska rosyjskie ostrzeliwały Ukrainę z terytorium ich kraju. Popiera to jedynie 8 procent ankietowanych, reszta nie ma zdania.

Wojna w Ukrainie. Białorusini nie chcą brać udziału w wojnie w Ukrainie

Sondaż przeprowadzony w drugim tygodniu marca pokazał, że za stwierdzeniem, że "Białoruś powinna wziąć udział w działaniach wojennych", opowiada się jedynie trzy procent ankietowanych.

44 procent społeczeństwa białoruskiego nie chce na terytorium Białorusi rosyjskiej bazy wojskowej. Przeciwny pogląd na tę kwestię ma 24 procent mieszkańców, reszta nie zajmuje stanowiska.

Nie ma też zgody Białorusinów na rozmieszczenie w ich kraju rosyjskiej broni nuklearnej, negatywny stosunek ma do tego aż 80 proc. ankietowanych. "Ciekawe jest też to, że 28 proc. badanych uważa, iż Białoruś powinna poprzeć działania Rosji, ale nie powinna się angażować, 25 proc. Białorusinów domaga się ogłoszenia neutralnego statusu i całkowitego wycofania obcych wojsk ze swojego terytorium, a 15 proc. uważa, że Łukaszenka powinien potępić działania Rosji, ale nie angażować się" - pisze "Rzeczpospolita".

Wojna w Ukrainie. Białorusini nie są gotowi do walki

Według aktualnych ustaleń Pentagonu, a także ukraińskiego rządu, Białoruś nie jest przygotowana do tego, by podjąć walkę i włączyć się w rosyjską inwazję w Ukrainie. Rzecznik dowództwa sił lądowych Ukrainy Wołodymyr Fitio poinformował, że niektórzy wojskowi z Białorusi próbują kontaktować się z ukraińskimi władzami i "mówią, że w przypadku wysłania ich wojsk na Ukrainę, oddadzą się do niewoli" - informował Ukrinform. - Wróg nie ma czego szukać na terytorium Ukrainy. Białoruscy wojskowi dobrze o tym wiedzą - powiedział Fitio, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

