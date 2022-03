Praga 1942, Sumy 2022. Londyn 1940, Charków teraz. "Zło powróciło". Zełenski pokazał poruszający film

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Stając twarzą w twarz ze złem, trudno uwierzyć, że to prawda. Wydawało się, że najstraszniejsza demonstracja zła została bezpowrotnie zapisana tylko w przerażających kronikach historycznych. Zło nie mogło powrócić do europejskich miast. Ale powróciło" - głoszą napisy w poruszającym filmie, opublikowanym przez prezydenta Ukrainy. Wideo pokazuje, że dramat wojny to dla Europejczyków już nie tylko wspomnienia. Dla mieszkańców Ukrainy to codzienność.

Zełenski nawołuje do mobilizacji: Powstrzymaj rosyjski faszyzm

"Przez pierwszy miesiąc wojny zniszczonych zostało 4379 budynków mieszkalnych. Dziesiątki miast i miejscowości starto z powierzchni ziemi. 6,5 mln Ukraińców opuściło swoje domy. Tysiące zabito. W tym 128 dzieci" - podano w nagraniu.

Kadry ze szpitala położniczego w Pradze z 1942 roku przeplatają się z nagraniami zarejestrowanymi na porodówce w Sumach w 2022 (w filmie przykładów jest więcej - pokazano także kadry ze szpitala położniczego z 39 roku i zestawiono je z porodówką z Chersonia obecnie). Zdjęcia z metra w Charkowie z ostatnich tygodni i z metra w Londynie z 1940 roku także wyglądają łudząco podobnie. W filmie znalazły się tez kadry zbombardowanej Warszawy, uchodźców uciekających z Paryża w 1941 roku i z Irpienia współcześnie. Zbombardowane w 1940 roku bloki w Manchesterze w 1940 r. zestawiono z budynkami po nalotach w ukraińskiej Borodiance.

Twórcy wykorzystali nawet kadry z Auschwitz w 1944 r. Zestawili je z nagraniami z kijowskiego Babiego Jaru w 2022 r. Pokazali też kopanie masowego grobu w Bergen w 1943 r. i w Mariupolu dziś. Mimo mijającego czasu okrucieństwo wojny wygląda łudząco podobnie.

"Zło nie odchodzi. Pamiętaj o tym. Jeśli nie zostanie powstrzymane na Ukrainie, zło przyjdzie do każdego europejskiego domu. Zło posiada imię. Powstrzymaj rosyjski faszyzm" - taki napis pojawia się na końcu filmu. Do tego nawołuje też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

