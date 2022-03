Wołodymyr Zełenski na początku swojego wystąpienia podziękował Unii Europejskiej za wsparcie. Wymienił tutaj zwłaszcza Polskę, Łotwę czy Estonię. Więcej uwagi prezydent Ukrainy poświęcił Węgrom i Viktorowi Orbanowi.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Viktora Orbana

- Viktor, czy wiesz co dzieje się teraz w Mariupolu? Masowe zabójstwa mogą wydarzyć się także we współczesnym świecie, bo co robią dziś Rosjanie? - powiedział na początku Wołodymyr Zełenski. Mariupol to miasto na południu Ukrainy, które zostało oblężone przez wojska rosyjskie. W mieście brakuje leków, żywności, wody, prądu i ogrzewania. Rosjanie ciągle ostrzeliwują konwoje humanitarne z pomocą oraz niemal całkowicie uniemożliwiają cywilom wydostanie się z miasta. Z ostatnich wiadomości wynika, że coraz więcej osób w Mariupolu umiera z głodu.

- A ty się wahasz, czy być za sankcjami, czy nie być za nimi? Czy przepuszczać broń dla Ukrainy, czy może nie? Czy handlować z Rosją, czy nie handlować? Nie ma czasu na wahanie. To czas decyzji. Wierzymy w twój naród. Wierzymy, że w decydującej chwili będziecie z nami - dodał Wołodymyr Zełenski, zwracając się do premiera Węgier.

Dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę Węgry ogłosiły, że nie wyślą broni Ukrainie. - Węgry muszą się trzymać z daleka od rosyjsko-ukraińskiego konfliktu i nie wyślą na Ukrainę ani żołnierzy, ani broni - oświadczył wówczas Viktor Orban.

