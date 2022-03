Ukraińska rzeczniczka praw człowieka: Rosja nie zabiera zwłok swoich żołnierzy

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka podała, że od początku wojny Rosjanie stracili już ponad 15 tysięcy ludzi. Ciała poległych często nie są przez Rosjan chowane ani zabierane. Na konferencji prasowej Ludmyła Denisowa mówiła też o przesiedleniach nawet 400 tysięcy ukraińskich cywilów w głąb Rosji.

Zobacz wideo Mariupol po miesiącu wojny

Wojna w Ukrainie. Rosjanie utylizują zwłoki w fabryce skrobi

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka podała, że w miejscowości Sednew Rosjanie do utylizacji zwłok wykorzystali wyposażenie zakładów zajmujących się produkcją skrobi. Podkreśliła, że temperatura, w jakiej pracują te maszyny - do 130 stopni - to za mało do utylizacji ludzkiego ciała.

- Podczas niepełnego spalenia wydziela się bardzo dużo tlenku węgla, dwutlenku węgla, amoniaku i innych substancji - wyliczała.

Jak przekazała, w innym mieście w obwodzie sumskim Rosjanie "założyli posterunek na cmentarzu" i nie pozwalają grzebać zmarłych. Podkreśliła też, że zwłoki żołnierzy nie są przez Rosjan zabierane.

- Przy ciałach nie ma dokumentów ani przedmiotów ułatwiających ich identyfikację - mówiła Denisowa.

Władze obwodu sumskiego, żeby umożliwić przechowywanie zwłok, zamówiły dziesięć chłodni, ale przez blokadę sprzęt nie został dostarczony. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka apelowała do Czerwonego Krzyża o zastosowanie wszystkich możliwych narzędzi wpływu na władze Rosji w celu wywiezienia z Ukrainy ciał poległych żołnierzy i niedopuszczenia do nieludzkich albo szkodzących środowisku sposobów utylizacji zwłok.

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.