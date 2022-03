Bronisław Komorowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Zobacz wideo Bronisław Komorowski w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Jednym z głównych tematów Porannej Rozmowy Gazeta.pl będzie wizyta Joe Bidena. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski po południu i spędzi w naszym kraju ponad dobę. Będzie w Rzeszowie i w Warszawie.

Wizyta Joe Bidena w Polsce

Biden przyleci do Polski z Brukseli, gdzie w czwartek uczestniczył w szczytach NATO, G7 oraz Unii Europejskiej. Prezydencki samolot Air Force One wyląduje po południu na lotnisku w Rzeszowie. Joe Bidena powita tam prezydent Andrzej Duda. Głównym celem wizyty na Podkarpaciu jest spotkanie z żołnierzami amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy zostali wysłani do Polski w związku z wojną na Ukrainie. Obaj prezydenci spotkają się też z wolontariuszami pomagającymi ukraińskim uchodźcom.

Po kilku godzinach pobytu w Rzeszowie Joe Biden odleci do Warszawy. W sobotę w stolicy spotka się na rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Plan pobytu przewiduje też spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Późnym popołudniem amerykański prezydent wygłosi w Warszawie specjalne przemówienie.

Strona amerykańska podkreśla, że głównym celem wizyty Joe Bidena w Polsce są pokazanie jedności USA z Polską w obliczu wojny na Ukrainie oraz spotkania z amerykańskimi żołnierzami.

Polska wydala rosyjskich szpiegów

W rozmowie poruszony zostanie także temat wydalenia z Polski rosyjskich szpiegów udających dyplomatów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował o tym w środę. "Z pełną konsekwencją i determinacją rozbijamy agenturę rosyjskich służb specjalnych w naszym kraju" - pisał Kamiński na Twitterze.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała 45 osób - oficerów rosyjskich służb i osób z nimi powiązanych, korzystających w Polsce ze statusu dyplomatycznego. Szef ABW - z uwagi na politykę Rosji wobec Polski oraz jej sojuszników, a także biorąc pod uwagę agresję rosyjską przeciwko Ukrainie - wnioskuje o ich wydalenie z terytorium Polski.

Materiały ABW dowodzą, że działalność zidentyfikowanych funkcjonariuszy i współdziałających z nimi osób służy realizacji rosyjskich przedsięwzięć wywiadowczych wymierzonych w stabilność Rzeczypospolitej Polskiej i jej partnerów na arenie międzynarodowej oraz zagraża interesom i bezpieczeństwu Polski.