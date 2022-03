Ukraina. Mariupol umiera z głodu. Władze błagają o pomoc. Kontratak Ukraińców w regionie Kijowa [PODSUMOWANIE]

>>> Mieszkańcy Mariupola umierają z głodu - zaalarmowały w czwartek władze tego ukraińskiego miasta. "Błagamy o pomoc, bo doszliśmy do granicy. Ocalcie nas od piekła" - zaapelowano.

>>> Jest zapowiedź unijnych przywódców dotycząca uszczelnienia dotychczasowych sankcji wobec Rosji i gotowość do nałożenia kolejnych - choć na razie nie ma zgody na zaostrzenie restrykcji. Europejscy liderzy zwrócili się też do Komisji o dodatkowe wsparcie dla krajów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. W Brukseli zakończył się nad ranem pierwszy dzień europejskiego szczytu.

>>> Rosja przerzuca część żołnierzy i uzbrojenia do Białorusi i na Krym - podał ukraiński Sztab Generalny. W czwartek odbyła się także pierwsza od początku wojny w Ukrainie wymiana jeńców - poinformowała wicepremierka Iryna Wereszczuk.

>>> USA powołały Tiger Team - grupę ekspertów, którzy przygotowują scenariusze odpowiedzi na wypadek, gdyby Rosja przeprowadziła atak bronią masowego rażenia na terytorium NATO i innych krajów. Waszyngton - według informacji podanych przez "The New York Times" - utworzył zespół po cichu już trzy dni po wybuchu wojny w Ukrainie.

>>> Ukraińcy po raz kolejny atakują osłabionych Rosjan w rejonie Kijowa i to z pewnymi sukcesami. Pojawiają się nawet twierdzenia o okrążeniu znacznych sił rosyjskich, ale nie ma na to dowodów. Bardziej prawdopodobne jest to, że zdołali w kilku miejscach odrzucić Rosjan.

>>> Prezydent USA Joe Biden po nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli zapewniał, że Sojusz jest zjednoczony bardziej niż kiedykolwiek. - Putin nie przypuszczał, że uda nam się utrzymać jedność wśród sojuszników - mówił Biden.

>>> W Charkowie rosyjskie wojsko zaatakowało cywilów. Rosjanie trafili rakietą w osoby oczekujące w kolejce na pomoc humanitarną. Zginęło 6 osób, a 17 zostało ciężko rannych. Charków znajduje się pod niemal codziennym ostrzałem.

>>> Andrzej Duda wygłosił w czwartek orędzie związane z wojną w Ukrainie i nadzwyczajnym szczytem NATO, który odbywa się w Brukseli. Prezydent wezwał Sojusz do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i zwiększenia wsparcia dla Ukrainy oraz uciekających z niej obywateli. Duda nawiązał także do Joe Bidena, który w piątek rozpocznie dwudniową wizytę w naszym kraju.

>>> Japonia zamrozi aktywa kolejnych 25 obywateli Rosji i wprowadzi zakaz eksportu dla 81 rosyjskich organizacji, poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych - podje Reuters.

>>> Ukraińska deputowana Łesia Wasylenko poinformowała, że w czwartek doszło do pierwszej wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą. Każda ze stron uwolniła 10 osób. Polityczka nie podała więcej szczegółów.

>>> Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował, że wśród rosyjskich żołnierzy prowadzone są działania propagandowe, które mają ich przekonać, iż wojna w Ukrainie musi być zakończona najpóźniej do 9 maja. Ta data ma dla Rosjan szczególne znaczenie, bowiem tego dnia w Rosji obchodzi się Dzień Zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami.

>>> 12 funkcjonariuszy rosyjskiej Gwardii Narodowej miało odmówić rozkazu wejścia na teren Ukrainy. Zostali wyrzuceni ze służby. O ich sprawie opowiedział prawnik, który reprezentuje ich przed sądem.

>>> "Stop rosyjskiemu faszyzmowi. Europo, nie milcz!" - apeluje ukraiński parlament. "W ciągu miesiąca wojny zniszczono 4379 domów. 6,5 mln Ukraińców opuściło swoje domy. Tysiące osób zginęło, w tym 121 dzieci" - czytamy w komunikacie.

>>> Członkowie grupy G7 oświadczyli, że zrobią wszystko, aby pociągnąć prezydenta Rosji Władimira Putina i jego współpracowników do osobistej odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę. W oświadczeniu, wydanym po spotkaniu w Brukseli, czytamy: "Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby pociągnąć prezydenta Putina oraz autorów i zwolenników tej agresji, w tym reżimu Alaksandra Łukaszenki w Białorusi, do odpowiedzialności za ich działania. Będziemy to robić razem z naszymi sojusznikami i partnerami z całego świata". Jak dodali, są gotowi do nałożenia, jeśli to będzie potrzebne, dodatkowych sankcji na Rosję. "Będziemy to robić razem, tak, jak dotąd" - głosi oświadczenie. Zapowiada też, że grupa G7 podejmie działania zapobiegające omijaniu sankcji przez dotknięte nimi osoby i instytucje.

>>> Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka poinformował, że od 24 lutego do 23 marca odnotowano 2685 ofiar cywilnych rosyjskiego zbrojnego ataku na Ukrainę: 1035 osób, w tym 90 dzieci, zginęło, a 1650, w tym 118 dzieci, zostało rannych.