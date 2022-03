USA kreślą scenariusze na wypadek użycia przez Rosję broni masowego rażenia. Powołano Tiger Team

Tiger Team to zwyczajowa nazwa zespołu specjalistów powołanych do pracy nad konkretnym zagadnieniem lub rozwiązaniem problemu. Tego rodzaju grupa pracowała m.in. nad bezpiecznym sprowadzeniem na ziemię astronautów Apollo 13 po eksplozji zbiornika z tlenem w module serwisowym statku kosmicznego. Tiger Teams powołuje się też do testowania systemów bezpieczeństwa - eksperci mają za zadanie złamać zabezpieczenia, by można było odnaleźć jego słabe punkty.

W tym przypadku Tiger Team powstał, aby szkicować scenariusze, w jaki sposób USA i ich sojusznicy powinni zareagować, jeśli Władimir Putin sfrustrowany brakiem postępów w Ukrainie lub zdeterminowany, by zniechęcić Zachód do interwencji w wojnie, zdecyduje się na użycie broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej.

USA spodziewa się, że Władimir Putin może użyć, jeśli nie broni nuklearnej, to biologicznej lub chemicznej

Tiger Team składa się z urzędników bezpieczeństwa narodowego, a istnienie takiego zespołu - zdaniem "The New York Times" - dowodzi, że Stany Zjednoczone nie wykluczają, że Władimir Putin może uwolnić rosyjski potencjał biologiczny, chemiczny lub nuklearny. Grupa została powołana przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana. Jej członkowie spotykają się rzekomo trzy razy w tygodniu na tajnych sesjach. Zespół poza wojną w Ukrainie rozważa też wariant, w którym Rosja rozszerzy wojnę na sąsiednie narody, w tym Mołdawię i Gruzję. Eksperci pracują także nad tym, jak przygotować kraje europejskie na migrację na "skalę niespotykaną od dziesięcioleci".

Jak donosi "NYT", urzędnicy Białego Domu uważają, że szanse, iż prezydent Rosji wykona tak desperacki krok, są niewielkie, ale sytuacja patowa może go uruchomić. Te nieprzewidywalne okoliczności są kluczowym tematem rozmów podczas nadzwyczajnej sesji NATO w Brukseli w czwartek, na której prezydent Joe Biden spotyka się z przywódcami 29 innych państw Sojuszu. Członkowie zgromadzenia po raz pierwszy rozmawiają za zamkniętymi drzwiami, ich telefony komórkowe i asystenci zostali poza salą obrad.

Jeden z oficjeli administracji USA powiedział dziennikowi, że nawet użycie "małej" taktycznej broni jądrowej przez Rosję wobec Ukrainy oznaczałoby potencjalnie zmianę podejścia USA co do udziału w wojnie. Wyznaczenie progu, który skłoniłby Amerykanów do aktywnego zaangażowania się w konflikt, jest jednym z priorytetów zespołu.

Co może zrobić Putin? Amerykanie kreślą cztery możliwe scenariusze

Choć USA dają niewielkie szanse na to, że Władimir Putin da upust swojej frustracji i zdecyduje się na wytoczenie "najcięższych dział", to zdaniem tamtejszych polityków możliwe są cztery scenariusze działania Rosji. Opowiedział o nich senator Angus King niezależny członek senackich Komisji Wywiadu i Służb Zbrojnych, który odwiedził w ostatni weekend granicę polsko-ukraińską, gdzie spotykał się z urzędnikami państw sojuszniczych i rozmawiał z Ukraińcami. Jego zdaniem Rosja może:

próbować zawrzeć porozumienie dyplomatyczne;

zintensyfikować atak i bombardowanie miast Ukrainy;

przeprowadzić cyberatak na Zachód;

wykorzystać broń nuklearną jako ostrzeżenie i dla zmiany swojej pozycji negocjacyjnej.

To ostatnie - przypomniał King - to rosyjska doktryna militarna "eskalacji w celu deeskalacji".

Sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna i to dla obu strony. Tylko w czwartek informowaliśmy o atakach na cywilów w bombardowanym Charkowie. W Mariupolu jest być może jeszcze gorzej. Relacje z tego miasta wskazują, że ludzie giną, a aglomeracja zamienia się w wielkie gruzowisko. Jednocześnie rosyjskie wojska wcale nie prą naprzód. Do tej pory armii Putina nie udało się osiągnąć żadnego z założonych celów, a wojsko ponosi ogromne straty. W tej chwili wydaje się, że obie strony toczą walkę na wyniszczenie.

