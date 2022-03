Rosyjskie media zauważyły 23 marca, że Siergiej Szojgu nie pojawił się publicznie już od 12 dni. Minister obrony narodowej od momentu inwazji Rosji na Ukrainę regularnie gościł w rosyjskiej telewizji i innych mediach. Gdy okazało się, że Rosjanie mają poważne kłopoty z realizowaniem swoich celów, generał nagle zniknął i pojawił się dopiero w czwartek 24 marca, choć i to nie jest do końca pewne.

Siergiej Szojgu wrócił? Nagranie ze spotkania z Władimirem Putinem wygląda na "ustawkę"

W rosyjskiej telewizji pojawiło się nagranie, które ma rzekomo pochodzić z czwartkowego posiedzenia komitetu bezpieczeństwa. Widać na nim Władimira Putina, który zdalnie łączy się z przedstawicielami rządu. Na podzielonym na wiele części ekranie, w lewym górnym rogu dopiero po chwili pojawił się Siergiej Szojgu.

Początkowo widać było problemy z obrazem tylko w okienku generała, a gdy już obraz był stabilny, to internauci zauważyli, że w pierwszym i ostatnim ujęciu pokazywane były te same klatki, co oznaczałoby, iż obraz Szojgu był tylko "odwijany". Prawdziwości tej tezie dodaje fakt, że nagranie, które krąży w internecie, nie ma dźwięku i ponoć tak samo pokazano je w telewizji, co może sugerować, iż obecność ministra została upozorowana w celach propagandowych. Dodatkowo na początku i końcu wideo wyraźnie widać te same ruchy Putina, który cofa prawą rękę znad swoich dokumentów i poprawia swoją pozycję w fotelu, co sugeruje, że nie tylko generał, ale całe nagranie było "sklejką".

Prezenterka rosyjskiego kanału telewizyjnego Rossija 24 przerwała w czwartek wywiad na żywo, aby wyemitować właśnie to nagranie pochodzące z posiedzenia operacyjnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nadawca nie podał jednak, kiedy odbyło się spotkanie.

Szojgu po raz ostatni był widziany rzekomo na żywo na antenie Pierwszego Kanału 18 marca. Rosyjscy dziennikarze spekulują jednak, że transmitowane nagranie zarejestrowane tydzień wcześniej.

Jak Kreml tłumaczy nieobecność Szojgu? Problemami ze zdrowiem oraz "wieloma powodami do zmartwień"

Rosyjscy dziennikarze nieoficjalnie ustalili, że przyczyną absencji Siergieja Szojgu są problemy zdrowotne. Konkretnie ma chodzić o chorobę serca. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zdementował jednak te doniesienia. Dziennikarzy odesłał w tej sprawie do Ministerstwa Obrony, ale wytłumaczył przyczynę jego nieobecności. - Minister obrony, jak pewnie rozumiecie, ma się o co martwić. Trwa specjalna operacja wojskowa. To nie jest dobry czas na aktywność medialną. To dość zrozumiałe - wyjaśnił.

Kreml utrzymuje, że minister Siergiej Szojgu na bieżąco informuje prezydenta Władimira Putina i Radę Bezpieczeństwa Rosji na temat "operacji" w Ukrainie - pisze agencja Interfax, cytowana przez Agencję Reutersa. Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow ocenia, że zniknięcie z przestrzeni publicznej w Rosji ważnych postaci ze struktur siłowych, w tym Szojgu, świadczy o tym, że trwa tam szukanie winnych niepowodzeń na Ukrainie.

Warto też podkreślić, że przez niektórych ekspertów szef rosyjskiego MON-u jest uznawany za następcę Władimira Putina. - Od dawna jest postrzegany jako najbardziej prawdopodobny następca Putina, gdyby ten padł martwy - powiedział o Szojgu Siergiej Radchenko, profesor Johns Hopkins School of Advanced International Studies, w rozmowie z "Wall Street Journal". Dotąd Szojgu nie był postrzegany jako konkurencja polityczna dla Putina, ale raczej jako wsparcie. Miał doskonałe wyczucie polityczne, ale niepowodzenia Rosji w Ukrainie zmieniły polityczne postrzeganie rosyjskiego generała.