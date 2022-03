Szojgu zniknął, Pieskow chciał to wytłumaczyć. "Ma się o co martwić"

W środę media zwróciły uwagę, że w przestrzeni publicznej od kilkunastu dni nie pojawia się Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji. Sytuację skomentował rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Zaprzeczył doniesieniom, że Szojgu ma problemy ze zdrowiem i dodał, że minister ma po prostu inne rzeczy na głowie, niż obecność medialna.

fot. Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service via AP/ Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons