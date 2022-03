W Rosji aresztowano mieszkańca Petersburga, który pomalował na niebiesko i żółto dwie haubice należące do muzeum wojskowo-historycznego. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem wandalizmu spowodowanego "narodową i polityczną nienawiścią do rosyjskich żołnierzy". Rosjan, którzy protestują przeciwko wojnie w Ukrainie, spotykają surowe kary. Według rosyjskich sondaży zaledwie 10 proc. Rosjan jest obecnie gotowa brać udział w masowych protestach, to o 7 proc. mniej niż jeszcze w styczniu.

