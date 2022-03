Zobacz wideo Co najbardziej jest teraz potrzebne uchodźcom? Pytamy eksperta

Oksana Baulina dokumentowała zniszczenia spowodowane ostrzałem rosyjskich wojsk w kijowskiej dzielnicy Padół. Sergiy Tomilenko, szef ukraińskiego związku dziennikarzy, potwierdził śmierć w oświadczeniu opublikowanym w środę 23 marca na Facebooku, pisząc, że Baulina, kiedy została trafiona, relacjonowała skutki inwazji dla niezależnego portalu The Insider. Jak donosi, wraz z nią zginął jeszcze jeden cywil, a dwie towarzyszące im osoby zostały ranne i są hospitalizowane.

"The Insider składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Oksany" - czytamy w opublikowanym przez redakcję oświadczeniu. "Będziemy nadal relacjonować wojnę w Ukrainie, w tym takie rosyjskie zbrodnie wojenne, jak masowe ostrzał dzielnic mieszkalnych, w których giną cywile i dziennikarze".

Dziennikarka zginęła w rosyjskim ostrzale Kijowa.

Baulina rozpoczęła dziennikarską karierę od pracy w magazynach lifestylowych, w tym "Time Out Moscow" i "In Style", ale po dekadzie została działaczką w antykorupcyjnej fundacji Aleksieja Nawalnego. Gdy rosyjska policja zaatakowała jej siedzibę, kobieta trafiła na krótko do więzienia - podaje The Guardian. Po tym, jak w 2021 roku grupa trafiła do rejestru organizacji ekstremistycznych, kobieta wyjechała z Rosji.

"Oksana porzuciła udaną karierę w błyszczących magazynach (po raz pierwszy spotkałam ją w Time Out Moscow w 2006 roku, gdzie redagowała dział mody), aby zostać działaczką opozycji, działaczką na rzecz praw człowieka, a następnie pełnoetatową reporterką" - napisał na Twitterze redaktor śledczy serwisu Meduza Aleksiej Kowaliow.

"Oksana była zabawna, oddana i niezwykle odważna. Układała sobie nowe życie w Warszawie, po tym, jak musiała uciekać z Rosji z powodu powiązań z Nawalnym, i była zdeterminowana, by zajmować się ważnym dziennikarstwem. Kolejna ofiara tego okropnego, bezsensownego bałaganu" - skomentował dziennikarz "Guardiana" Shaun Walker.

