>>> Wołodymyr Zełenski w nocnym wystąpienia wezwał opinię publiczną, by w pierwszą miesięcznicę ataku Rosji na Ukrainę demonstrowali swoje poparcie dla jego kraju. - Tego dnia i po nim pokażcie swoje wsparcie. Przyjdźcie do swoich biur, domów, szkół i uniwersytetów z ukraińskimi symbolami, by wesprzeć Ukrainy, wolność życie - mówił.

Wojna Rosji nie jest tylko wojną przeciwko Ukrainie. Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko wolności jako takiej. To tylko początek. Rosja usiłuje zniszczyć wolność wszystkich ludzi w Europie, na świecie. Chce pokazać, że liczy się tylko okrutna siła. Chce pokazać, że ludzie się nie liczą i nie liczy się to wszystko, co czyni nas ludźmi. Dlatego musimy powstrzymać Rosję. Świat musi zatrzymać wojnę. Dziękuję każdemu, kto działa na rzecz Ukrainy i wolności, ale wojna trwa. Akty przemocy przeciwko pokojowej ludności trwają już miesiąc. To łamie mi serce, serca wszystkich Ukraińców i wszystkich ludzi na świecie

- mówił. - Ochrońcie przed wojną swoich synów. Mówcie prawdę o wojnie. Do wszystkich w Unii Europejskiej, w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, we wszystkich krajach, które nas wspierają - dziękujemy - wskazywał.

>>> Pentagon przekazał, że wojska rosyjskie zgromadzone na zachód, północ i wschód od Kijowa, przechodzą na pozycje obronne i okopują się - przekazała agencja AFP, powołując się na anonimowego urzędnika amerykańskiego Departamentu Obrony. Na wschód od ukraińskiej stolicy armia Federacji Rosyjskiej miała cofnąć się o 30 kilometrów w ciągu ostatniej doby i tam umacniać swoje pozycje. Według Pentagonu na odcinkach wschodnim i północno-wschodnim wojska rosyjskie są obecnie ponad 50 kilometrów od centrum Kijowa. Odległość ich pozycji na zachód i północny-zachód od miasta oceniono na 20 kilometrów. "To nie jest jest tak, że oni nie nacierają. Na tę chwilę nawet nie próbują tego robić" - mówił cytowany przez AFP urzędnik.

>>> Amerykański Departament Obrony poinformował także, że Ukraińcy odzyskali część terytorium zajętego przez Rosjan na wschód od Kijowa. W ocenie Pentagonu w innych częściach kraju Ukraińcy stawiają zaciekły opór, a postępy wojsk rosyjskich są niewielkie.

Podczas codziennego briefingu wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Obrony poinformował, że Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 1200 rakiet. Pentagon ocenia, że Rosjanie nadal mają w dyspozycji większość zgromadzonych zasobów rakiet ziemia-powietrze i pocisków manewrujących. Rosyjskie siły lądowe znajdują się około 15-20 km na północny zachód od centrum Kijowa i wiele wskazuje na to, że budują pozycje obronne, powiedział dziennikarzom. Według Pentagonu na wschód od miasta Ukraińcy odepchnęli Rosjan na 55 kilometrów, podczas gdy w pewnym momencie znajdowali się 25 kilometrów od centrum miasta.

>>> Od początku przed napaścią nadal broni się Czernihów (położony na północny-wschód od Kijowa). Siły Obronne Ukrainy przekazały w środę wieczorem, że Rosjanie zbombardowali most na rzece Desna i całkowicie zablokowali miasto. W mieście przebywa 300 tys. ludzi. "Putin chce zamienić 1100-letnie miasto z unikalnymi zabytkami w nowy Mariupol" - wskazano. Ostatecznie Rosjanie zostali zablokowani około 10 kilometrów od centrum Czernihowa. Niezdobyty pozostaje też Charków, znajdujący się praktycznie na granicy z Rosją. Tam Rosjan odepchnięto na 15 do 20 kilometrów.

>>> W Mariupolu nadal uwięzionych jest ok. 100 tysięcy osób. Brakuje wody, jedzenia i leków. Trwają ewakuacje ludności, ale są one utrudniane przez nieustanną rosyjską agresję. Miasto i obiekty cywilne są wciąż ostrzeliwane.

>>> Pentagon przekazał, że siły rosyjskie wydają się teraz najbardziej skupione na walkach w Donbasie, gdzie wiążą Ukraińców i odciągają ich od innych odcinków frontu. Zachodni wywiadowcy ostrzegali już wcześniej, że Moskwa może spróbować odciąć znajdujące się tam siły ukraińskie od reszty kraju.

>>> Na południu Ukrainy sytuacja pozostaje niezmieniona. Pentagon wskazuje, że Rosjanie nie poczynili postępów w kierunku Odessy i od dwóch dni nie ostrzelali miasta z okrętów na Morzu Czarnym.

>>> Ukraiński wicepremier i minister ds. transformacji cyfrowej Mychaiło Fedorow powiedział w rozmowie z Reutersem, że Ukraińcy korzystają z technologii rozpoznawania twarzy, aby identyfikować zabitych rosyjskich żołnierzy. Wcześniej amerykańska agencja podała, że ukraińskie ministerstwo obrony korzysta z oprogramowania nowojorskiej firmy Clearview AI. Dzięki niej, jak twierdzi Fedorow, Ukraińcy odnajdują w mediach społecznościowych konta poległych i nawiązują kontakt z ich rodzinami. - Rozpowszechniamy te informacje, aby przynajmniej rodziny wiedziały, że straciły swoich synów i aby mogły odebrać ich ciała - powiedział Agencji Reutera Fedorow.

>>> Sankcje uderzają w Rosję. "Z zadowoleniem przyjmuję oświadczenie Grupy Renault w sprawie zaprzestania działalności przemysłowej w Rosji. Odpowiedzialny ruch na tle barbarzyńskiej agresji Rosji w Ukrainie" - przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Wcześniej francuski gigant samochodowy poinformował, że wstrzymuje działalność swojej fabryki w Moskwie.