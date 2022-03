Madeleine Albright nie żyje. Polscy politycy pożegnali byłą sekretarz stanu USA. "Przyjaciółka Polski"

Madeleine Albright, pierwsza kobieta na stanowisku sekretarz stanu USA, która znacząco przyczyniła się do przyłączenia Polski do NATO, zmarła w środę w wieku 84 lat. Dyplomatkę pożegnali polscy politycy. "Wielka dama polityki", "przyjaciółka Polski", "wiele jej zawdzięczamy" - to tylko niektóre z ich wypowiedzi.

