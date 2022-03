Wołodymyr Zełenski przed parlamentem Francji. Wezwał do wycofania francuskich firm z Rosji i kolejnych sankcji

Wołodymyr Zełenski przemówił w środę do członków francuskiego parlamentu. Wezwał senatorów i deputowanych do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy w obliczu "rosyjskiego terroru" oraz do wycofania francuskich firm z Rosji. Na wystąpienie prezydenta Ukrainy francuscy parlamentarzyści zareagowali owacją na stojąco.

