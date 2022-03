Wojna w Ukrainie. UE chce "sprawiedliwie podzielić obciążenia" związane z przyjęciem uchodźców

Zobacz wideo Co najbardziej jest teraz potrzebne uchodźcom? Pytamy eksperta

Unijna komisarz ds. wewnętrznych i migracji Ylva Johansson poinformowała, że kraje członkowskie przedyskutują "sprawiedliwy podział obciążeń" związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Przekazała, że przedstawiciele 27 państw UE omówią tę kwestię na nadzwyczajnym posiedzeniu w poniedziałek - podała Agencja Reutera.

REKLAMA

Szef NATO zapowiada wzmocnienie wschodniej flanki - w czterech krajach

Ylva Johansson: UE nie chce powtórki z "podziału" syryjskich uchodźców

Johansson podkreśliła, że Unia Europejska nie będzie wyznaczać konkretnej liczby uchodźców, jaką powinien przyjąć każdy z krajów. UE chce bowiem uniknąć powtórki sprzed kilku lat, gdy trzeba było rozstrzygnąć, dokąd trafią ludzie uciekający przed wojną w Syrii. Przypomniała, że 27 państw Wspólnoty zaciekle się o to spierało.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl >>>

Ukraiński wywiad podał listę 856 rosyjskich zbrodniarzy wojennych

Ylva Johansson: UE szacuje, jak przyjęcie uchodźców wpłynie na sytuację w danym kraju członkowskim

Kraje Unii Europejskiej zamieszkuje łącznie 450 mln ludzi. Teraz dołączyło do nich 3,5 mln uchodźców z Ukrainy. UE podaje, że połowa tych imigrantów to dzieci, a zdecydowaną większość pozostałych stanowią kobiety (mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy - są włączani w walkę z siłami rosyjskimi). Uchodźcy przybyli głównie do Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Komisja Europejska zdecydowała w środę o przyznaniu tym krajom 3,4 mld euro wsparcia. Johansson wskazała jednak, że ok. 2 mln uchodźców przemieściło się już dalej na zachód UE.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Komisarz dodała, że Unia zaczęła opracowywanie wskaźnika, który pozwoli oszacować skutki przyjęcia Ukraińców w danym państwie. Pod uwagę będzie brana liczba ludności, liczba ukraińskich uchodźców na terytorium kraju oraz liczba osób ubiegających się o azyl, którą kraj przyjął w poprzednim roku.

Szojgu ostatni raz był widziany 12 dni temu. Gdzie jest minister obrony Rosji?

Polska przyjęła już ok 1 mln ukraińskich dzieci. "W Europie zachodzi zmiana demograficzna"

Dubravka Suica, komisarz UE ds. demokracji i demografii, zwróciła uwagę, że w ciągu niecałego miesiąca rosyjskiej wojny w Ukrainie Polska przyjęła około miliona ukraińskich dzieci, czyli prawie trzykrotnie więcej niż wynosi zwykła roczna liczba urodzeń w naszym kraju. - Ponad 1,5 miliona dzieci przekroczyło granicę z UE. W Europie zachodzi zmiana demograficzna - powiedziała na środowej konferencji prasowej.