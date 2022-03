Zaginięcie Madeleine McCann. Po 15 latach brytyjska policja zakończy śledztwo

"The Sun" informuje, że trwające od blisko 15 lat brytyjskie śledztwo w sprawie zaginięcia Madeleine McCann, ma zostać zakończone jeszcze w tym roku. Główny podejrzany w tej sprawie prawdopodobnie nie zostanie skazany ze względu na brak dowodów dotyczących uprowadzenia dziewczynki. Jeśli jednak pojawią się nowe informacje, śledztwo będzie mogło zostać wznowione. Dotychczasowe działania śledczych kosztowały ok. ponad 13 milionów funtów.

Madeleine McCann zaginęła 15 lat temu. Brytyjska policja jeszcze w tym roku zakończy śledztwo

Jak informuje "The Sun" śledztwo brytyjskiej policji ws. zaginionej w 2007 roku Madeleine McCann ma zakończyć się najpóźniej jesienią. Trwa ono od 15 lat. Specjalną "Operację Grange", czyli szeroko zakrojone postępowanie ws. zniknięcia Madeleine McCann, rozpoczęto w 2011 roku.

Śledczym do tej pory nie udało się zebrać dowodów, który wystarczyłyby do obciążenia zarzutami głównego podejrzanego o uprowadzenie dziewczynki - Christiana B. Zamknięcie sprawy oznacza, że najprawdopodobniej 45-latek nie zostanie skazany. Obecnie mężczyzna odbywa karę w więzieniu za gwałt na starszej kobiecie w Portugalii. W przeszłości miał również dopuszczać się pedofilii.

Źródło "The Sun" poinformowało, że "obecnie nie ma planów dalszego prowadzenia dochodzenia". Jeśli jednak pojawią się nowe informacje w sprawie zaginionej Madeleine McCann, może ono zostać wznowione. Brytyjskie służby zaznaczają jednak, że zawieszone śledztwo wciąż będzie dotyczyć osoby zaginionej, a nie zamordowanej, choć niemieccy funkcjonariusze utrzymują, że dziewczynka nie żyje.

To właśnie niemieccy funkcjonariusze odkryli powiązanie między Christianem B. a sprawą zniknięcia Madeleine McCann. Brytyjska policja twierdzi jednak, że nie ma wystarczających dowodów, by uznać go za winnego.

Rodzice Madeleine zapewniają, że nie zamierzają przerwać poszukiwań córki. Wierzą, że ich dziecko żyje. Dalsze działania poszukiwawcze ma sfinansować fundusz utworzony przez biznesmena Briana Kennedy'ego.

Zaginięcie Madeleine McCann. Dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego

Do zaginięcia 4-letniej wówczas Madeleine McCann doszło podczas rodzinnych wakacji w Praia da Luz w Portugalii. 3 maja 2007 roku rodzice dziecka wyszli ze znajomymi do restauracji, zostawiając śpiącą córkę w hotelowym pokoju. Kilkukrotnie sprawdzali, czy wszystko jest w porządku. Kiedy jednak około 22 przyszli do pokoju, okazało się, że dziewczynka zniknęła. Łóżko zostało puste, a okno otwarte.

Funkcjonariusze policji od 15 lat próbują rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia Madeleine McCann. Niestety, bezskutecznie. Oprócz brytyjskich służb śledztwo prowadzi też policja niemiecka i portugalska.