Afganistan. Talibowie ograniczają prawo dziewczynek do nauki. Szkoły średnie ponownie zamknięte

W znacznej części Afganistanu od połowy sierpnia otwarte są tylko żeńskie szkoły podstawowe oraz wszystkie placówki dla chłopców. Oczekiwano, że w środę 23 marca ponownie zostaną otwarte dla dziewcząt szkoły średnie (powyżej szóstej klasy), co można było wywnioskować z opublikowanego przez władze oświadczenia, w którym zaproszono "wszystkich uczniów".

Jednak talibowie tak, jak szybko przed dziewczynkami drzwi do edukacji otworzyli, tak szybko je zamknęli. Zaskakującą wiadomość przekazano we wtorek, ale wielu uczniów, a nawet nauczycieli, poznało ją dopiero w środę rano. W afgańskim pierwszym dniu szkoły, do której starsi uczniowie mieli wrócić po półrocznej przerwie. I wrócili - ale tylko chłopcy.

Afganistan. Talibowie ograniczają prawa do nauki. "Złamali swoją obietnicę"

Jeszcze przed przejęciem władzy przez talibów szkoły średnie w Afganistanie były już podzielone ze względu na płeć. Dodatkowo uczennice musiały nosić białe chusty na głowie (hidżab), czarne sukienki do kolan i legginsy. W 2017 roku prezydent Ashraf Ghani zablokował dyrektywę Ministerstwa Edukacji zobowiązującą dziewczęta w wieku 12 lat i starsze do noszenia tunik do ziemi, ale nowe zasady nie trwały długo. - Zrobiliśmy wszystko, o co prosili talibowie, jeśli chodzi o islamski strój, a oni obiecali, że dziewczęta będą mogły chodzić do szkoły, złamali swoją obietnicę - powiedziała The Guardian Mariam Naheebi, lokalna dziennikarka z Kabulu.

Miliony Afganek nie mają prawa do edukacji

Talibowie od tygodni, a nawet miesięcy, zapowiadali, że ponownie otworzą żeńskie szkoły, tak szybko, jak to tylko możliwe. Przedstawiciele obecnego rządu powtarzali, że powrót dziewcząt będzie możliwy dopiero wtedy, gdy zostanie zapewnione bezpieczeństwo uczennic i ścisła segregacja płci, dostosowana do surowej interpretacji prawa muzułmańskiego. Niestety, nadal miliony Afganek są pozbawione edukacji. Warto podkreślić, że społeczność międzynarodowa uczyniła prawo do nauki dla wszystkich punktem spornym w negocjacjach dotyczących uznania nowego reżimu.

