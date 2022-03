Wojna w Ukrainie. Doradca Putina w ramach protestu opuścił Rosję. Przed laty wprowadził go na Kreml

Zobacz wideo Czy Rosji uda się obejść sankcje? Ekspert: Kluczowe jest to, co zrobią Chiny

Anatolij Czubajs zrezygnował ze swojego stanowiska i opuścił Rosję w związku z agresją na Ukrainę - podała w środę 23 marca agencja Reutera, powołując się na źródła bliskie politykowi. Nie pełni już funkcji specjalnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. stosunków z organizacjami międzynarodowymi dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Według ustaleń dziennika "Kommiersant", wyjechał do Turcji. Był widziany w Stambule.

Jak dotąd to najwyższy rangą przedstawiciel władz, który odciął się od polityki Kremla. Wcześniej skrytykował ją były wicepremier szef Międzynarodowej Federacji Szachowej Arkadij Dworkowicz.

Anatolij Czubajs dał Putinowi pierwszy etat na Kremlu

Anatolij Czubajs jest znany przede wszystkim jako architekt rosyjskiej transformacji gospodarczej po upadku ZSRR. Pełnił wówczas funkcję m.in. ministra finansów i wicepremiera. Wielu zarzuca mu, że w tamtych czasach, podczas prywatyzacji i kryzysu, gdy miliony Rosjan pozostawały w biedzie, on pozwolił wzbogacić się jedynie małej grupie ludzi.

Jak zaznacza Bloomberg, to dzięki niemu Władimir Putin dostał swoją pierwszą pracę na Kremlu, w administracji prezydenta. Ponadto polityk wspierał go początkowo w przejęciu władzy w Rosji. Ten w ramach rekompensaty mianował go doradcą ds. klimatycznych. "66-letni Czubajs jest jednym z niewielu reformatorów gospodarczych z lat 90., którzy pozostali w rządzie Putina i utrzymywali bliskie stosunki z zachodnimi urzędnikami" - przypomina Bloomberg.

