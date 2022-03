Na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie spoczywa m.in. 4 302 oficerów polskiego wojska oraz cywili, których zamordowano w Katyniu.

Scholz do Putina o broni masowego rażenia: Nie do przyjęcia i niewybaczalne

Użycie amunicji kasetowej pozwala razić ludzi i nieopancerzone samochody na bardzo dużym obszarze. Zarówno pociski, jak i bomby kasetowe, zawierają w sobie od kilku do kilkuset znacznie mniejszych ładunków (subamunicji). Przez to uderzenie w cel nie skutkuje jednym skoncentrowanym wybuchem, a wieloma mniejszymi. W wielu krajach jej użycie jest zakazane - nie należy do nich jednak Polska.

ONZ i Amnesty International: Rosjanie używają broni kasetowej wobec cywilów

Chociaż Rosjanie oficjalnie zaprzeczają, żeby używały w Ukrainie broni kasetowej wobec cywilów, ONZ i Amnesty International twierdzą, że zgromadziły wiarygodne dowody w tej sprawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej w czasie VI kandencji Sejmu (2007-2011), w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich, tak definiowało amunicję kasetową: "Mianem amunicji kasetowej określa się różnego rodzaju amunicję, której wspólną cechą jest działanie polegające na uwolnieniu bądź rozrzuceniu kilkaset metrów nad wybranym celem zawartości 'kasety', którą stanowi od kilkudziesięciu do kilkuset podpocisków (lub granatów) zawierających materiał wybuchowy. Funkcję kasety przenoszącej podpociski spełniać może pocisk artyleryjski, głowica rakiety, bomba lotnicza lub inny specjalnie skonstruowany zasobnik".

Osądzenie Putina nie będzie proste. "Im wyżej w hierarchii, tym trudniej"

