Londyn. Wyciek "dużej ilości chloru" na pływalni. Poszkodowani mają trudności z oddychaniem

Do zdarzenia doszło w środę 23 marca na pływalni na terenie Parku Olimpijskiego we wschodnim Londynie. Teren został otoczony przez służby ratunkowe. Kierownictwo obiektu napisało na Twitterze, że doszło do wycieku gazu. Służby w rozmowie z mediami podały, że chodzi o "duże ilości chloru".

Londyn. Wyciek gazu w centrum pływackim. Ewakuowano ok. 200 osób

Wyciek spowodowała niespodziewana reakcja chemiczna, do której doszło w instalacjach obsługujących baseny. Z centrum pływackiego zostało ewakuowanych ok. 200 osób, w tym dzieci i osoby starsze. Wielu z nich ma problemy z oddychaniem. Ratownicy medyczni udzielają im pomocy na miejscu. Nie odnotowano przypadków śmiertelnego zatrucia. Straż pożarna poprosiła mieszkańców okolicy o szczelne zamknięcie okien i drzwi, a burmistrz Londynu Sadiq Khan zaapelował, by omijać ewakuowaną i odgrodzoną okolicę.

Dostawa chemikaliów basenowych

Aquatics Centre było jednym z głównych obiektów Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Służyło do pływania, nurkowania i pływania synchronicznego. Dwa lata później, w 2014 roku, obiekt został otwarty dla wszystkich. Basen jest obsługiwany przez charytatywną organizacją non-profit Greenwich Leisure Limited (GLL). Jej przedstawiciele poinformowali, że uwolnienie gazu nastąpiło, gdy firma zarządzająca obiektami odbierała dostawę chemikaliów basenowych.

