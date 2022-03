Olaf Scholz do Putina o użyciu broni masowego rażenia: Nie do przyjęcia i niewybaczalne

Według kanclerza Niemiec, sugerowanie przez Rosjan, że Ukraina może pracować nad taką bronią lub Stany Zjednoczone mogą rozważać jej użycie, wydawało się "dorozumianą groźbą, że sam Putin rozważa użycie takiej broni" - cytuje Scholza agencja Reuters, powołując się na magazyn "Die Zeit". - Dlatego ważne było dla mnie, aby powiedzieć mu bardzo wyraźnie i bezpośrednio: byłoby to nie do przyjęcia i niewybaczalne - powiedział dziennikarzom niemiecki polityk.

Olaf Scholz o sankcjach dla Rosji: Wiele z najcięższych konsekwencji pojawi się dopiero w nadchodzących tygodniach

Kanclerz Niemiec opublikował też serię tweetów, w których zwraca się do prezydenta Zełenskiego. "Prezydencie Zełenski, Ukraina może liczyć na naszą pomoc! Nałożyliśmy sankcje, które działają. Wiele z najcięższych konsekwencji pojawi się dopiero w nadchodzących tygodniach. I ciągle zaostrzamy sankcje" - zaczyna Scholz. Podkreśla przy tym, próbując uspokoić swoich rodaków, że nie przewiduje zaangażowania się w wojnę sił NATO:

Codziennie obywatele piszą do mnie zaniepokojeni: czy będzie tu u nas wojna? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: w ciągu 80 lat uniknęliśmy niewyobrażalnego, tak już musi zostać! NATO nie stanie się stroną wojny w Ukrainie.

Niemcy najpierw mówią, że więcej broni dla Ukrainy nie dadzą, potem zmieniają zdanie

Jeszcze 21 marca doniesienia z Niemiec wskazywały, że nasi zachodni sąsiedzi nie będą w najbliższym czasie dostarczać broni Ukrainie ze względu na braki w swoich rezerwach. Sytuacja uległa jednak zmianie. Niemcy zamówią broń z koncernów zbrojeniowych.

UE z własną armią. Niemcy chcą stanowić trzon sił szybkiego reagowania

Do tej pory Niemcy przekazały Ukrainie m.in. hełmy i kilkaset przeciwlotniczych pocisków rakietowych pochodzących z czasów NRD. Strona ukraińska wskazała, że część z nich jest bezużyteczna. Niemiecka gazeta "Welt am Sonntag" podała, że rząd kanclerza Scholza dostarczył Ukrainie tylko 500 (a nie 700, jak twierdzi rząd), czyli mniej niż jedną piątą z obiecanych przeciwlotniczych pocisków rakietowych typu Strzała.

Niemiecki rząd informuje jednak, iż Ukraina otrzymała od naszych zachodnich sąsiadów około 500 nowoczesnych rakiet przeciwlotniczych Stinger, około 1000 nowoczesnych granatników przeciwpancernych Panzerfaust 3 i do tego od 500 do 700 z 2,7 tysiąca zadeklarowanych starych eNRDowskich Strzał-2 (bo tylko tyle okazało się być sprawnych). Do tego pięć tysięcy hełmów, a także kamizelki i duże ilości jedzenia oraz sprzętu medycznego.

Wojna w Ukrainie. Ławrow o pomyśle Kaczyńskiego: Doprowadzi do starć

