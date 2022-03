Wojna w Ukrainie. Rosjanie splądrowali laboratorium w Czarnobylu. Mają kłopoty z zaopatrzeniem [PODSUMOWANIE]

>>>Rosjanie splądrowali Centralne Laboratorium Analityczne w Czarnobylu - poinformował portal "Ukrainska Prawda", powołując się na Państwową Agencję Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. Laboratorium to specjalistyczna placówka, której koszt wyniósł sześć milionów euro. Zajmuje się badaniami i gospodarką odpadami radioaktywnymi, poczynając od badań i rozwijania technologii, a kończąc na unieszkodliwianiu tego rodzaju odpadów.

Państwowa Agencja ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia przekazała, że w zniszczonym przez Rosjan laboratorium znajdowały się wysoce aktywne próbki i izotopy promieniotwórcze". "Dziś znajdują się w rękach wroga i mogą zaszkodzić światu" - podkreślono.

Elektrownia atomowa w Czarnobylu została zdobyta po ciężkich walkach 24 lutego, na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

>>>Trwa ostrzał ukraińskich miast. Rosyjskie rakiety spadły w nocy między innymi na Chersoń, Kijów czy Mikołajów. W związku z ostrzałem w miastach wybuchły pożary, które mieszkańcy uwiecznili na nagraniach i zdjęciach. Po rosyjskim ostrzale wybuchł również ogromny pożar w Trościańcu, którego nie można ugasić w związku z ciągłym bombardowaniem. Jak przekazał szef władz obwodowych Witalij Kowal, w pobliżu miasta Równe na północnym zachodzie Ukrainy rosyjskie rakiety trzykrotnie uderzyły w infrastrukturę wojskową. Do godz. 7:00 w Kijowie trwa godzina policyjna, podczas której nie wolno wychodzić z domu.

Bardzo trudna sytuacja panuje także w oblężonym przez Rosjan mieście Izium. Według doniesień władz, miasto nie ma już żadnego połączenia z resztą kraju. Według strony ukraińskiej Rosjanie odrzucają propozycje utworzenia korytarzy humanitarnych.

We wtorek siły rosyjskie nie dokonały żadnych większych postępów, a wojska ukraińskie przeprowadziły lokalne kontrataki na północny zachód od Kijowa i wokół Mikołajowa. "Siła bojowa Rosji w Ukrainie po raz pierwszy od początku ataku spadła poniżej 90 proc. poziomu sprzed inwazji" - powiedział wysoki rangą amerykański przedstawiciel obrony, cytowany przez Sky News. Jak dodał, może to sugerować, że Rosjanie ponoszą duże straty m.in. w uzbrojeniu.

>>>W czasie nocnego przemówienia Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rozmowy z Rosją w celu zakończenia wojny są "trudne, czasem konfrontacyjne", ale "krok po kroku idziemy naprzód". Prezydent Ukrainy mówił również o trudnej sytuacji Mariupola. Około 100 tysięcy mieszkańców nadal pozostaje w mieście i chciałoby się ewakuować. Wczoraj na własną rękę zrobiło to około siedmiu tysięcy obywateli. Według Zełenskiego Ukraina od ponad tygodnia próbuje zorganizować ewakuację miasta, jednak nie udaje się tego ustalić z Rosjanami.

Wołodymyr Zełenski wystąpi w środę przed japońskim oraz francuskim parlamentem. Wystąpienia są elementem spotkań ukraińskiego prezydenta z przywódcami i parlamentarzystami całego świata. W przemówieniach Wołodymyr Zełensky prezentuje aktualną sytuację w Ukrainie, która została napadnięta przez Rosję oraz zabiega o poparcie dla swoich działań mających na celu zakończenie rosyjskiej inwazji.

Kancelaria Prezydenta Ukrainy uruchamia specjalną stronę internetową dot. pomocy humanitarnej - help.gov.ua. Jak podaje The Kyiv Independent, strona pomaga dowiedzieć się, jak wysłać i do kogo skierować pomoc humanitarną. Portal udostępnia również kontakty zagranicznych i ukraińskich ośrodków pomocy humanitarnej.

>>>Rosyjska armia w Ukrainie ma poważne kłopoty z zaopatrzeniem - informuje Radio Swoboda powołując się wysokiego rangą urzędnika Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Miał on o tym mówić podczas narady w Pentagonie. Według amerykańskich informacji, rosyjska armia dokonująca inwazji na Ukrainę ma problemy z dostawami żywności i paliwa. Wielu żołnierzy cierpi z powodu odmrożeń, bo nie mają odpowiedniej odzieży. Kłopoty z dostawami paliwa mają też rosyjskie okręty działające na Morzu Czarnym.

Jak ocenił Departament Obrony, kłopoty armii rosyjskiej są spowodowane tym, że od lat nie prowadziła wojny na tak szeroką skalę. Wojna trwa już blisko miesiąc i - według Pentagonu - wciąż nie udało się stronie rosyjskiej ustanowić łańcuchów dostaw.

>>>Prawdopodobieństwo, że Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się wziąć udział w wojnie wynosi od 15 do 20 procent - stwierdził doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz. Jak dodał, władze w Kijowie twierdzą, że około 60 procent białoruskich żołnierzy jest przeciwnych udziałowi w wojnie w sąsiednim kraju. - Jeśli jednak otrzymają taki rozkaz, przekroczą granicę. Niektórzy z nich będą nawet walczyć - powiedział.

Wcześniej o możliwości dołączenia armii białoruskiej do wojny po stronie Rosji informowała stacja CNN, powołując się na informacje urzędników administracji USA i NATO. Wojsko ma być gotowe do wymarszu w ciągu kilku dni. Według doniesień decyzja ta nie leży jednak w gestii Alaksandra Łukaszenki. Ostateczna decyzja ma ponoć zapaść w Moskwie. Urzędnicy informują, że jak dotąd nie ma oznak, by białoruska armia walczyła z Ukraińcami, jednak z terytorium Białorusi miały zostać przeprowadzone rosyjskie ataki.

Nieco inne stanowisko przedstawiła strona ukraińska. - Prawdopodobieństwo, że Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się wziąć udział w wojnie wynosi "od 15 do 20 procent" - oświadczył Ołeksij Arestowicz, doradca prezydenta Ukrainy, cytowany przez agencję Unian.

>>>Na antenie stacji CNN pojawił się we wtorek późnym wieczorem Dmitrij Pieskow. Jak powiedział CNN rzecznik Kremla, rosyjska polityka bezpieczeństwa nakazuje, by kraj używał broni jądrowej tylko wtedy, gdyby jego istnienie było zagrożone. Nie wiadomo jednak na ile słowa przedstawiciela Rosji są prawdziwe - kraj ten prowadzi szeroką akcję propagandową i dezinformacyjną w kontekście napaści na Ukrainę.

>>>Joe Biden leci w środę do Europy. W czwartek weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, posiedzeniu Rady Europejskiej i spotkaniu grupy G7. - Wraz z naszymi partnerami prezydent ogłosi dalsze sankcje wobec Rosji oraz działania uniemożliwiające ich obchodzenie - mówił podczas briefingu w Białym Domu doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan dodając, że przedmiotem rozmów w Brukseli będzie także długofalowa zmiana rozlokowania wojsk NATO na wschodniej flance.

Podczas wizyty w Polsce Joe Biden spotka się z amerykańskimi żołnierzami a także ekspertami zajmującymi się pomocą uchodźcom. W programie jest także spotkanie bilateralne z prezydentem Andrzejem Dudą.