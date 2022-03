Wojna w Ukrainie. Pentagon: Ukraińcy przejmują kontrolę na południu kraju

Trwa 27. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. ONZ-owska agencja do spraw uchodźców poinformowała, że od początku wojny Ukrainę opuściło 3 miliony 528 tysięcy 346 osób.

Wojna w Ukrainie. Pentagon twierdzi, że Ukraińcy przejęli kontrolę na południu Ukrainy

Pentagon poinformował, że Ukraińcy przejmują kontrolę na południu Ukrainy. - W niektórych obszarach, kontrolowanych przez Rosjan Ukraińcy przejmują inicjatywę i bardzo dobrze radzą sobie w walkach - mówił rzecznik Pentagonu John Kirby podczas wtorkowej odprawy w Pentagonie, cytowany przez CNN.

Kirby zauważył, że przejmowanie kontroli jest widoczne od kilku dni. - Bronili się bardzo rozsądnie, bardzo zwinnie, bardzo kreatywnie, w miejscach, które uważają za odpowiednie do obrony, a teraz widzieliśmy ich na południu w pobliżu Chersonia, gdzie próbowali odzyskać terytorium - dodał Kirby.

Jack Detsch, korespondent "Foreign Policy" w Pentagonie powołał się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego ministerstwa obrony i podał, że "Stany Zjednoczone wskazują, że Ukraina jest teraz 'zdolna i chętna' do odzyskania terytorium przejętego przez rosyjskie wojsko". "Ukraińskie wojsko próbuje teraz wypchnąć Rosjan z Izium we wschodniej Ukrainie i chronić Mikołajów przed rosyjskim atakiem" - napisał na Jack Detsch.

Ukraina przejęła kontrolę na południu Ukrainy? Sztab wojsk ukraińskich potwierdził informację

Wiele mediów podało, prawdopodobnie w wyniku błędu w tłumaczeniu rozmowy rzecznika Pentagonu z CNN, że Ukraińcy przejmują kontrolę na południe od Kijowa. W tej sprawie pojawiają się różne informacje.

"Absolutnie nie jestem gotowy, aby potwierdzić, czy ukraińskie wojsko rzeczywiście otacza rosyjską grupę w trójkącie Hostomel-Irpień-Bucza. Prawdą jest jednak to, że kilka nocy z rzędu toczyły się intensywne walki, a jednostki ukraińskie bardzo aktywnie oczyszczały Irpień" - napisał na Twitterze Illia Ponomarenko, dziennikarz "The Kyiv Independent".

Na antenie TVN24 wolontariusz i akredytowany przy ukraińskiej armii dokumentalista Mateusz Lachowski poinformował z kolei, że "sztab wojsk ukraińskich oficjalnie potwierdził informację, że na zachód od Kijowa, w okolicach miejscowości Bucza, Irpień i Hostomel, Rosjanie zostali odcięci od północnego zgrupowania wojsk i otoczeni".

- Jeżeli to przez najbliższe dni nie ulegnie zmianie, to będzie największe zwycięstwo Ukraińców w trakcie tej wojny i największa porażka Rosjan - powiedział. - Tam bardzo dużo żołnierzy zostało wziętych w okrążenie, z tego, co mi wiadomo. O te miejscowości trwały walki od samego początku wojny - dodał Mateusz Lachowski.