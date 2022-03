Andrzej Duda chce nowej koncepcji NATO. Akt NATO-Rosja z 1997 r. "nikogo już nie wiąże"

Zobacz wideo NATO zdecyduje się zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą?

Andrzej Duda powiedział we wtorek, że nowa strategiczna koncepcja NATO musi uwzględnić zmiany, które wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. - Uważam, że obecność NATO w naszych krajach powinna zmienić swój profil. Powinna przestać być Wysuniętą Obecnością, a powinna stać się - Defence Forward Presence, czyli obronną i stałą - podkreślił. Prezydent podkreślił, że taka obecność powinna wiązać się ze wzmocnieniem liczby żołnierzy i ich wyposażenia oraz infrastruktury Sojuszu. - Takie są wymagania współczesności - wyjaśnił.

REKLAMA

Duda o rosyjskich przywódcach: Zachowują się jak Hitler

Andrzej Duda: Rosja, atakując Ukrainę, zerwała porozumienie z NATO

Duda stwierdził też, że agresja Rosji na Ukrainę oznacza zerwanie aktu stanowiącego o Wzajemnych Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie, zawartego pomiędzy NATO a Rosją. Prezydent podkreślił, że Rosja nie dotrzymała swoich zobowiązań i w konsekwencji "ten akt już nikogo nie wiąże".

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl >>>

- Rosja pokazała, że absolutnie nie czuje się nim związana. NATO też powinno przestać w ogóle wspominać o tym akcie z 1997 roku, o jego postanowieniach i o jakichkolwiek zobowiązaniach dla NATO, które z niego wynikały - stwierdził. - Nie ma dzisiaj żadnych zobowiązań. Dzisiaj jest zobowiązanie NATO do obrony wolnego świata przed Rosją, która jest po prostu zwyczajnym agresorem, która dzisiaj dopuszcza się zbrodni wojennych na Ukrainie, której bomby spadają na cywilne osiedla, gdzie mieszkają zwykli ludzie - zauważył prezydent. - To jest wojna, którą można nazwać wojną totalną - zaznaczył.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Duda: Jeśli Białoruś zaatakuje Ukrainę, to ją też powinny objąć sankcje

Andrzej Duda podkreślił, że jeśli Białoruś przyłączy się do Rosji i również zaatakuje Ukrainę, to powinna zostać objęta takimi samymi sankcjami jak Rosja. - Jeżeli Białoruś przyłączy się do Rosji, jeżeli będzie razem z Rosją atakowała Ukrainę, uważam, że będzie oczywista konieczność nałożenia na Białoruś takich samych sankcji jak na agresora głównego, czyli na Rosję - powiedział prezydent. Dodał, że w tej sprawie NATO, Unia Europejska i - jak to określił - "wszystkie uczciwe kraje" powinny zająć w tej sprawie jasne stanowisko. - Kto się przyłączy do agresora, kto się przyłączy do Rosji, powinien być sankcjonowany tak samo jak i agresor - tłumaczył Duda.

Szrot o spotkaniu Dudy z szefem CIA. "Współpraca wywiadowcza trwa"

W czerwcu odbędzie się szczyt NATO w Bukareszcie

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis w swoim oświadczeniu podziękował Polsce za dotychczasową współpracę i zapowiedział jej intensyfikację. Poinformował, że w czerwcu w stolicy Rumunii odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki - koordynujący stanowisko przed madryckim szczytem NATO.

Wizyta w Rumunii była ostatnią z cyklu konsultacji przed czwartkowym, nadzwyczajnym szczytem NATO. Przed przylotem do Bukaresztu Andrzej Duda był w Bułgarii, a poniedziałek odwiedził także Mołdawię.

Duda spotkał się z szefem CIA. "Kluczowa rola Polski"