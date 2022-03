Zobacz wideo Pracownik ośrodka sportowego ukradł pieniądze przeznaczone na pomoc dla uchodźców

Trwa 27. dzień bestialskiej inwazji Rosji na Ukrainę, której armia wciąż odpiera ataki wroga. Gwardia Narodowa Ukrainy poinformowała, że w ciągu pierwszych dziesięciu dni walk do obrony terytorialnej zgłosiło się 100 tys. cywilów. "Jesteśmy dumni z takiej pomocy, razem do końca! Dziękujemy każdemu odważnemu Ukraińcowi i Ukraince, którzy wraz z nami pokazują nieugiętego ducha ukraińskiego wojownika!" - czytaliśmy w wydanym 5 marca komunikacie. Szeregi zasiliła również Tetiana Czornowoł, była dziennikarka śledcza, aktywistka Euromajdanu i posłanka. Przeszła specjalne szkolenie i teraz obsługuje przeciwpancerny system Stugna-P.

Tetiana Czornowoł strzela do rosyjskich czołgów. "Wycelowałam i zniszczyłam"

Tetiana Czornowoł porzuciła swoje dotychczasowe zajęcia i siedzi w okopach w okolicach Kijowa, aby walczyć z rosyjskim agresorem. Dziennikarzom Agencji Reutera opowiedziała o m.in. o tym, jak udało jej się wysadzić czołg okupanta.

- Zobaczyliśmy zbliżający się czołg i dosłownie pobiegliśmy na swoje pozycje. Usiadłam przy siedzeniu operatora, a właściwie przy walizce [urządzenie sterujące - red.] - relacjonowała. - Zobaczyłam czołgi na monitorze. Właśnie zbliżyli się na odległość strzału. Wycelowałam i zniszczyłam pierwszy czołg - opowiadała kobieta. - Dosłownie wyleciał w powietrze i wpadł do rowu. Jedno trafienie wystarczyło, by powstrzymać atak - podsumowała Czornowoł.

Ukraina. Kim jest Tetiana Czornowoł?

Tetiana Czornowoł - dziennikarka śledcza, działaczka społeczna, aktywistka Euromajdanu, posłanka do Rady Najwyższej - jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet Ukrainy. Zanim wojska rosyjskie wtargnęły na terytroium jej kraju, badała temat korupcji. Opisywała kwestię majątków i sposobów ich gromadzenia przez byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, jego otoczenie i rodzinę. Podczas rewolucji w Kijowie 24 listopada 2013 roku, gdzie ponad 100 tys. ludzi demonstrowało poparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską, była jednym z przywódców protestów. Miesiąc później została wciągnięta do samochodu i brutalnie pobita przez funkcjonariuszy ochrony prezydenta Janukowycza. W marcu 2014 objęła stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki antykorupcyjnej, zrezygnowała z tej funkcji w sierpniu tego samego roku m.in. z powodu śmierci męża - żołnierza batalionu "Azow", który zginął 10 sierpnia 2014 pod Iłowajskiem podczas bitwy z separatystami. Tetiana Czornowoł we wrześniu 2014 r. dołączyła do jego jednostki paramilitarnej i służy do dziś.

