Ukraińcy wskazują winnego bombardowania szpitala i teatru w Mariupolu. "Ulubieniec Putina"

Generał pułkownik Michał Mizincew od 2014 r. pełni funkcję szefa Centrum Kontroli Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej. Wcześniej przez ponad dwa lata kierował Centralnym Stanowiskiem Dowodzenia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych.

Teraz - jak podaje były wiceminister spraw wewnętrznych, obecnie doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko - Mizincew osobiście kieruje oblężeniem Mariupola na wschodzie Ukrainy. Jak stwierdził ukraiński urzędnik, generał, który miał kierować wcześniej też rosyjską interwencją w Syrii, jest wręcz "ulubieńcem Putina".

"To on wydał rozkazy zbombardowania szpitala położniczego, dziecięcego, Teatru Dramatycznego i domów cywilów. To on niszczy Mariupol, tak jak niszczył syryjskie miasta" - napisał Heraszczenko.

Mariupol bombardowany przez rosyjskie siły

9 marca Rosjanie zrzucili bomby na szpital dziecięcy i położniczy w oblężonym mieście nad Morzem Azowskim. Wiadomo o co najmniej kilku ofiarach śmiertelnych, kilkanaście osób zostało rannych.

Z kolei w ubiegłą środę rosyjskie siły zbombardowały mariupolski Teatr Dramatyczny. Ukrywało się w nim ponad tysiąc osób. Schron w podziemiach teatru przetrwał bombardowanie, jednak budynek teatru został całkowicie zniszczony.

Według strony ukraińskiej, liczba cywilów zabitych w tym mieście przekroczyła łącznie trzy tysiące.

