Na pochodzących z poniedziałku zdjęciach z Czernihowa na północy Ukrainy widać, jak podaje agencja Associated Press, pożar zbiorników oleju i dym unoszący się nad obszarami przemysłowymi miasta.

Mer Czernihowa Władysław Atroszenko przekazał w opublikowanym w nocy z poniedziałku na wtorek wywiadzie dla portalu LB.ua, że Siły Zbrojne i Siły Obrony Terytorialnej Ukrainy zachowują pełną kontrolę nad miastem. Zaznaczył jednak, że wciąż trwają walki o Czernihów.

Czernihów, 21 marca. AP / AP

Na jednym ze zdjęć widać również dym unoszący się nad Irpieniem w obwodzie kijowskim. Jak wskazuje CNN, to dwa pożary w centrum miasta, w pobliżu kompleksu budynków rządowych i mieszkalnych.

Irpień, 21 marca AP / AP

Sfotografowano również m.in. Mariupol, gdzie w ubiegłym tygodniu rosyjskie siły zbombardowały Teatr Dramatyczny, w którym ukrywało się ponad tysiąc osób. Według strony ukraińskiej, liczba cywilów zabitych w tym mieście przekroczyła trzy tysiące.

Zełenski: Nasza armia zatrzymuje okupanta

W opublikowanym w nocy wystąpieniu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że Rosjanie nie posuwają się naprzód. - Nasz wróg stara się powoli przesuwać, prowadzić ofensywę, przejąć kontrolę nad drogami czy przekroczyć rzeki. Ale nasza armia odpiera te wysiłki i zatrzymuje okupanta - powiedział Zełenski.

Ukraiński sztab generalny poinformował, że z rąk Rosjan udało się odbić miasto Makarów, położone 60 kilometrów na zachód od Kijowa.

Także amerykańscy eksperci z Institute for the Study of War twierdzą, że rosyjskie wojska lądowe w Ukrainie mają poważne problemy i nie posuwają się naprzód. Według nich, prezydent Rosji Władimir Putin, ściąga słabo wyszkolone i wyposażone posiłki z dalekiego wschodu Rosji, by przegrupować siły w Ukrainie.

Strona ukraińska podaje, że od początku inwazji zginęło, zostało rannych lub wziętych do niewoli 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Wywiady zachodnich krajów szacują natomiast, że w Ukrainie śmierć poniosło kilka tysięcy Rosjan.

