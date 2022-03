Chiny. Katastrofa samolotu w górach. Nie znaleziono osób, które przeżyły

Samolot Boeing 737-800 rozbił się w pobliżu chińskiego miasta Wuzhou w rejonie Kuangsi. Do wypadku doszło podczas lotu z Kunmingu w południowo-zachodniej prowincji Junan do Kantonu. Upadek maszyny spowodował pożar lasu, który był zauważalny na zdjęciach satelitarnych. To największa katastrofa lotnicza w Chinach od ponad 10 lat.

Nie znaleziono osób, które przeżyły katastrofę samolotu linii China Eastern Airlinies, który rozbił się w górzystym i zalesionym regionie Kuangsi na południu Chin - poinformowała we wtorek rano państwowa telewizja chińska CCTV, na którą powołuje się Reuters. People's Daily opublikowało nagranie z miejsca wypadku samolotu.

Chiny. Samolot China Eastern Airlines zaczął nagle obniżać wysokość

Według danych portalu FlightRadar24.com samolot odbywający rejs MU5735 z nieznanych powodów zaczął nagle obniżać wysokość prawie prostopadle do powierzchni ziemi, by na krótko przed upadkiem odzyskać lot poziomy. Po jakimś czasie ponownie go utracił i runął w poniedziałek o godz. 13.10 (godz. 6.10 w Polsce) na zalesione zbocze góry.

Chiny. Samolot China Eastern Airlines zbliżał się już do lądowania

Jak podały chińskie władze lotnicze, na pokładzie było 123 pasażerów i 9 członków załogi. Samolot był już blisko miejsca, w którym miał rozpocząć schodzenie do lądowania. Prezydent Chin Xi Jinping wezwał do "wszechstronnej akcji ratunkowej" oraz do szczegółowego ustalenia przyczyn katastrofy - podaje Reuters.

Koncern Boeing, producent samolotu, zaoferował stronie chińskiej pełne wsparcie i pomoc. Według chińskich mediów wszystkie samoloty 737-800 China Eastern zostały czasowo wycofane z eksploatacji - podaje polsatnews.pl.

Według bazy danych Aviation Safety Network (ASN), ostatnia poważna katastrofa lotnicza z ofiarami śmiertelnymi w Chinach miała miejsce w 2010 roku, gdy Embraer E-190 należący do linii Henan Airlines rozbił się przy próbie lądowania w Yichun na północnym wschodzie kraju. Zginęły wtedy 44 z 96 osób znajdujących się na pokładzie.

