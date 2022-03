Amerykanie przez kilka dziesiątek lat zbierali systemy obrony przeciwrakietowej, które następnie badali eksperci z wywiadu. Miało to pomóc w szkoleniu amerykańskiej armii. Teraz do Ukrainy trafią SA-8, czyli PRWB OSA (przeciwlotniczy zestaw rakietowy), aby mogły pomóc tamtejszej armii skuteczniej bronić się przed rosyjskim wojskiem.

Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie radziecką broń, którą nabyły na Białorusi

Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie poradzieckie systemy obrony powietrznej pozyskane w tajny sposób po zakończeniu Zimnej Wojny - donosi amerykański dziennik "Wall Street Journal". Uzbrojenie obejmuje między innymi zestawy rakietowe do zwalczania celów powietrznych SA-8 Osa. Jak informuje "Wall Street Journal", przekazywane Ukrainie systemy obrony powietrznej zostały zakupione przez Stany Zjednoczone po to, by zbadać technologię używaną przez wojska ZSRR i eksportowaną przez Moskwę na cały świat. Broń jest znana Ukraińcom, ponieważ odziedziczyli taki sprzęt po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Amerykański dziennik przypomina, że sprawa tajnych zakupów poradzieckiej broni przez USA zwróciła uwagę amerykańskiej opinii publicznej w 1994 roku, gdy na lotnisku Huntsville w Alabamie zaobserwowano ogromny samolot transportowy produkcji sowieckiej. Później ujawniono, że na jego pokładzie znajdował się system obrony przeciwlotniczej S-300, który Stany Zjednoczone nabyły na Białorusi za 100 milionów dolarów. Przynajmniej jeden z amerykańskich samolotów transportowych C-17 dostarczających broń dla Ukrainy zatrzymał się niedawno na lotnisku w Huntsville. Pentagon odmówił komentarza w tej sprawie. "Wall Street Journal" odnotowuje, że administracja Joe Bidena stara się znacząco rozszerzyć zdolności obrony powietrznej Ukrainy.

Joe Biden przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocowy

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. Obejmuje on broń przeciwpancerną, systemy przeciwlotnicze, drony, karabiny i miliony sztuk amunicji.

Ogłaszając przekazanie dodatkowego uzbrojenia dla Ukrainy, Joe Biden podziękował Wołodymyrowi Zełenskiemu za pełne pasji przemówienie w Kongresie i wyraził podziw dla niezwykłej odwagi Ukraińców w obliczu rosyjskiej agresji. Biden zauważył, że wraz z uzbrojeniem o wartości 200 milionów dolarów przekazanym Ukrainie kilka dni temu, pakiet amerykańskiej pomocy militarnej dla tego kraju tylko w tym tygodniu przekracza miliard dolarów.

Prezydent USA poinformował, że podpisany przez niego pakiet obejmuje dziewięć tysięcy systemów przeciwpancernych, 800 zestawów przeciwlotniczych, siedem tysięcy sztuk broni strzeleckiej, 20 milionów sztuk amunicji oraz drony. Jak poinformował Biały Dom, Ukraina otrzyma 100 bezzałogowych maszyn do prowadzenia ataków z powietrza. Joe Biden zapowiedział, że to nie koniec amerykańskich dostaw uzbrojenia dla rządu w Kijowie. Podczas ceremonii podpisania rozporządzenia o dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy, prezydentowi USA towarzyszyli sekretarz stanu Antony Blinken oraz szef połączonych sztabów generał Mike Milley.

Trościaniec. "Rosyjska armia wykorzystuje ludzi jako żywe tarcze"

