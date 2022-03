Do ataku w szkole znajdującej się w Malmö w Szwecji doszło w poniedziałek po godz. 17. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że kiedy 18-latek wszedł do szkoły, znajdowało się w niej ok. 50 osób, które uczestniczyły w próbie do przygotowywanego przez szkołę musicalu. Policja po przybyciu na miejsce kazała im schronić się w salach lekcyjnych, w których spędzili kilka godzin.

Szwecja. Nastolatek zadzwonił na policję. "Zabiłem dwie osoby"

Po przybyciu do szkoły w Malmö, funkcjonariusze znaleźli dwie ranne, około 50-letnie kobiety, które pracowały w placówce. Obie zostały przewiezione do szpitala, jednak ich życia nie udało się uratować. - Z wielkim smutkiem musimy stwierdzić, że dwie osoby straciły życie w tym strasznym wydarzeniu, a nasze myśli są z ich krewnymi i przyjaciółmi - przekazał szefowa policji w Malmö, Petra Stenkula cytowana przez BBC.

Z informacji lokalnych mediów wynika, że 18-latek podejrzany o zabójstwo był uzbrojony w nóż, młotek i siekierę. Sam miał też zadzwonić na policję i opowiedzieć o tym, co zrobił. - Jestem na trzecim piętrze, odłożyłem broń, zabiłem dwie osoby - miał powiedzieć nastolatek.

Szwecja. 18-latek został zatrzymany. Nie było śladów innych sprawców

Funkcjonariusze zatrzymali 18-latka podejrzanego o zamordowanie dwóch kobiet. Policja ewakuowała też szkołę i przeszukała jej teren. Jak poinformowano, nie odnaleziono żadnych śladów innych sprawców. - To jest absolutnie okropne, co się stało - mówił gazecie "Aftonbladet" Fredrik Hemmensjo, dyrektor szkoły w Malmö.

Funkcjonariusze ustalają, co mogło być przyczyną tragedii. - Teraz czeka nas dużo pracy, aby móc zrozumieć, co się stało i motywy leżące u podstaw tego strasznego wydarzenia - przekazała Asa Nilsson z policji z Malmö. Według źródeł "Aftonbladet", nastolatek miał "zachowywać się dziwnie" przez całą zimę. Nauczyciele byli tym zaniepokojeni i obawiali się, że może stać się coś złego.

