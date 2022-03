W ubiegłą środę, na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli szef MON, Mariusz Błaszczak przedstawił projekt misji pokojowej w Ukrainie. Wiadomo już, że USA nie przystąpią do tego przedsięwzięcia, ale to nie oznacza, iż go nie popierają. Szczegóły ewentualnej misji zostaną przedyskutowane podczas najbliższego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

USA: Nie wyślemy amerykańskich żołnierzy do Ukrainy

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield w rozmowie z CNN podkreśliła, że Waszyngton nie chce eskalacji napięć, która prowadziłaby "do wojny ze Stanami Zjednoczonymi". - Prezydent USA Joe Biden powiedział bardzo jasno, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy do Ukrainy - powiedziała. Thomas-Greenfield przypomniała jednak, iż w przypadku ataku na którykolwiek kraj członkowski NATO zgodnie z art. 5 traktatu północnoatlantyckiego USA udzielą wsparcia tym krajom i będą ich bronić.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki na konferencji prasowej również potwierdziła, że USA nie wyślą własnych wojsk do Ukrainy. - Prezydent bardzo jasno zapowiedział, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy, by walczyć z rosyjskimi żołnierzami i że to nie jest w naszym interesie. Ale będziemy nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten - zapowiedziała Psaki.

Rosja zawiesza negocjacje pokojowe z Japonią przez "nieprzyjazne stanowisko"

Oprócz tematu misji pokojowej Psaki została zapytana również o wizytę Joe Bidena w Polsce. Kwestią kluczową podczas podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych mają być uchodźcy. - Finalizujemy szczegóły podróży i konkretów dotyczących tego, co (prezydent Biden - red.) będzie robił w Polsce. Oczywiście spotka się ze swoim odpowiednikiem i z pewnością podziękuje mu za wysiłki i pracę Polski, by przyjąć uchodźców i osiedlić ich tam w tym czasie - zapowiedziała, sama dziękując za przyjmowanie Ukraińców przez nasz kraj. Pentagon poinformował tymczasem, że Bidenowi towarzyszyć w Warszawie będzie szef resortu obrony Lloyd Austin.

Trościaniec. "Rosyjska armia wykorzystuje ludzi jako żywe tarcze"

