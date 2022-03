Rosja wstrzymała negocjacje pokojowe z Japonią - podało Radio Svoboda. Formalnie oznacza to, że Moskwa i Tokio nadal są w stanie wojny. Oba kraje toczą spór o przynależność części wysp Archipelagu Kurylskiego od czasów II wojny światowej. Do tej pory nie doszło do podpisania traktatu pokojowego.

