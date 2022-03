Miedwiediew: Derusyfikacja polskiej gospodarki będzie "droga i bezcelowa". Uderzył też w Polaków

W ostatnich dniach Dmitrij Miedwiediew założył konto w serwisie Telegram. Już w pierwszym wpisie byłego prezydenta Rosji nie brakowało słów wywołujących burzę. I tym razem rosyjski polityk podjął tematy, które mogą spotkać się z dużym sprzeciwem. Jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina poświęcił swój post Polakom.

Dmitrij Miedwiediew o "korupcji w polskiej polityce" i "politycznych imbecylach"

Były rosyjski prezydent rozpoczął polski wątek od porównania polsko-czesko-słoweńskiej delegacji do Kijowa pilnie strzeżonym pociągiem do... podróży Włodzimierza Lenina sprzed rewolucji październikowej. "Prawie jak Iljicz w samochodzie pancernym z niemieckimi pieniędzmi" - napisał Dmitrij Miedwiediew. W dalszych słowach polityk przedstawił wygodny dla Kremla bieg "historii" polsko-rosyjskiej.

Rosyjski polityk stwierdził, że nasz kraj "wije się z bólów fantomowych". "Jego elitom trudno pogodzić się z faktem, że prawie 400 lat temu Wielka Smuta zakończyła się wypędzeniem polskich okupantów z Kremla, że nie stworzono wielkiego imperium Rzeczypospolitej" - napisał. Jak wyliczył, powodem takiego "stanowiska" władz w Warszawie "nie są intrygi Rosji", ale "wewnętrzne sprzeczki, korupcja, niepowodzenia gospodarcze i przegrane bitwy". Miedwiediew nie poparł jednak swoich tez żadnymi przykładami.

W dalszej części wpisu kontynuował swój atak na politykę Polski. "Jej propaganda jest najbardziej zajadłym i wulgarnym krytykiem Rosji. To wspólnota imbecyli politycznych" - stwierdził. "Wszystko, co Polska mogła stracić ze względu na własną długotrwałą, patologiczną rusofobię, zostało już stracone" - dodał.

Były prezydent Rosji twierdzi, że Polska przez swoją "rusofobię" weszła na "bezcelową drogę"

Dmirtrij Miedwiediew dużo rozpisywał się o rzekomej "rusofobii" Polaków. "W Polsce marzą o zapomnieniu II wojny światowej. Przede wszystkim pamięci o tych radzieckich żołnierzach, którzy pokonali faszyzm, wypędzili najeźdźców z polskich miast i nie pozwolili zniszczyć Krakowa" - czytamy. "Faszystowska okupacja jest otwarcie utożsamiana z 'sowiecką'. Trudno wymyślić bardziej kłamliwą i obrzydliwą retorykę, ale Polakom się to udaje" - ocenił były prezydent Rosji.

Ponadto kremlowski polityk podkreślił, że to władza PiS przekreśliła szanse na poprawę stosunków dyplomatycznych obu krajów, nawiązując do katastrofy smoleńskiej. Jednocześnie przekazał, iż w Rosji "nie ma i nigdy nie było nastrojów antypolskich". "Socjologowie zeznają, że obywatele Rosji są dość przyjaźnie nastawieni do tego narodu. Nie sposób zapomnieć o wybuchu współczucia po katastrofie smoleńskiej" - argumentował swoje słowa. Warto jednak podkreślić, iż niedawny sondaż "Active Group" wykazał, że 86,6 proc. badanych Rosjan przyznało, że "toleruje i popiera" ewentualną napaść na Unię Europejską, czyli m.in. Polskę i państwa bałtyckie. Ponadto 75 proc. respondentów odpowiedziało, iż kolejną ofiarą rosyjskich wojsk po Ukrainie powinna być właśnie Polska.

Na koniec Miedwiediew stwierdził, że Polska obrała "kosztowna i bezcelową drogę" gospodarczą, przez rzekomą "rusofobię". Jego zdaniem, interesy Polaków poświęcono "rusofobii miernych polityków, lalkarzy' zza oceanu", a w tym wszystkim widać "oznaki starczego szaleństwa". "Decyzja o rezygnacji z zakupu rosyjskiego gazu, ropy i węgla, sprzeciw wobec Nord Stream 2, już wyrządziły poważne szkody gospodarce Polski" - napisał były rosyjski prezydent i przestrzegł też, że nad Wisłą "będzie tylko gorzej".

