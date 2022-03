Chersoń. Media: Rosjanie otworzyli ogień do protestujących Ukraińców

To nie pierwszy raz kiedy rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do pokojowo protestujących mieszkańców Chersonia. Mieszkańcy miasta regularnie uczestniczą w pokojowych wiecach proukraińskich.

Chersoń. Rosyjscy żołnierze strzelali do protestujących Ukraińców

21 marca protestujący mieszkańcy Chersonia zebrali się na centralnym Placu Wolności. Nagranie z miejsca zdarzenia opublikował dziennikarz Tim White. Widać na nim demonstrantów z ukraińskimi flagami. Po chwili słychać serię strzałów, a ludzie zaczynają uciekać.

Rosyjscy żołnierze użyli granatów dumnych, gazu łzawiącego i strzelali z broni, aby rozproszyć demonstrantów. Jak podaje ukraińska telewizja internetowa hromadske, są ranni. Z miejsca zdarzenia transportowani są do szpitali. Na nagraniach z Chersonia, które zostały opublikowane w sieci, widać jednak, że są poszkodowani. Jedno z nagrań przedstawia starszego zakrwawionego mężczyznę, któremu pomagają mieszkańcy miasta.

ONZ szacuje, że od początku wojny dziesięć milionów osób, czyli ponad jedna czwarta populacji Ukrainy, musiało opuścić swoje domy po rosyjskiej inwazji. Prawie trzy milionów 400 tysięcy spośród uchodźców uciekło do sąsiednich krajów, głównie do Polski. Pozostali wyjechali do bezpieczniejszych regionów Ukrainy - informuje IAR.

