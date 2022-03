Zełenski przemawiał, nagle wyjął telefon i puścił dźwięk: Nie możemy żyć tak, jak wy żyjecie

- 20 sekund, a my słyszymy to godzinami, dniami, tygodniami. Nasi ludzie czują się opuszczeni, wystraszeni, biorą dzieci, pomagają starszym osobom i idą do schronów, żeby się ratować, żeby przeżyć mimo bomb rosyjskich, mimo pocisków. Z tymi syrenami Ukraińcy starają się spać, pracować, przeżyć. Rodzą się dzieci, umierają, tysiące ludzi zginęło z winy Rosji - powiedział prezydent i minutą ciszy oddał hołd wszystkim, którzy zginęli.

- Nie możemy żyć tak, jak wy żyjecie. Jesteśmy na wojnie. Walczymy przeciwko jednej z największych armii na świecie. [...] Walczymy przeciwko okupantowi, który zabija zwykłych cywili, który pali mieszkania. 115 dzieci już zginęło. To od czasów II wojny światowej największe przestępstwo, które obserwujemy - zaznaczył.

- Chęć życia, życia w pokoju, życia w wolności. Rosja walczy przeciwko nam. Chcemy być razem z Europą, to jest nasze pragnienie i walczymy o to. Możecie na to wpłynąć.

Wołodymyr Zełenski zwraca się do Niemiec. "Europa jest silna"

Wołodymyr Zełenski zaapelował również po raz kolejny do Niemiec i krajów, które wciąż kupują towary od Rosji.

- Niemcy, jesteście silni, Europa jest silna. Ma pociski, czołgi. Bez handlu z wami Rosja nie miałaby środków na tę wojnę. I tak samo my chcielibyśmy mieć wsparcie. Macie taką możliwość. Nikt nie ma prawa niszczyć narodu i zastraszać Europy - dodał.

- Bardzo proszę przestać sponsorować tę machinę wojenną, Rosję. Żadnego euro dla okupanta. Zamknijcie porty dla nich, nie dostarczajcie towarów, zrezygnujcie z surowców rosyjskich. [...] Możecie zrobić wszystko, by Kijów był nowym Berlinem. By na naszych placach i ulicach było tak samo bezpiecznie, jak na waszych. Żebyśmy słyszeli śmiech, widzieli uśmiechy, żeby dzieci bawiły się, ale nie w ukryciu, nie w piwnicach, żebyśmy zapomnieli o tych alarmach bombowych. Nie dajmy żadnej szansy rosyjskim rakietom i bombom, żeby dzieci nie ginęły, żeby był pokój. Chwała Ukrainie - zakończył Zełenski.

Wojna w Ukrainie. W poniedziałek kolejna tura negocjacji z Rosją

W poniedziałek 21 marca dojdzie do kontynuacji negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Rozmowy przedstawicieli delegacji ponownie odbędą się online. Poinformował o tym doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Dodał, że kolejną rundę negocjacji pokojowych poprzedziły "niezwykle intensywne prace w podgrupach roboczych".

Wcześniej członek ukraińskiej delegacji i szef parlamentarnej frakcji "Sługa Narodu" Dawyd Arachamija przekazał, że negocjacje na poziomie grup eksperckich trwają codziennie, odbędą się także dzisiaj.

Czwarta runda rozmów pokojowych między delegacją Ukrainy i Rosji odbyła się przed tygodniem. Mychajło Podolak podkreślił, że rozmowy z Rosją w sprawie zakończenia wojny mogą potrwać jeszcze kilka tygodni.

Jak podaje NEXTA, Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, zapowiedział, że nie będzie zawieszenia broni podczas negocjacji między Rosją a Ukrainą. - Na razie nie ma znaczącego postępu. Prezydenci nie będą mieli żadnych [przygotowanych wcześnie – red.] uzgodnień, do których wypełnienia mogliby się zobowiązać - stwierdził rzecznik Kremla.

