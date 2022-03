ONZ szacuje, że od początku wojny dziesięć milionów osób, czyli ponad jedna czwarta populacji Ukrainy, musiało opuścić swoje domy po rosyjskiej inwazji. Prawie trzy milionów 400 tysięcy spośród uchodźców uciekło do sąsiednich krajów, głównie do Polski. Pozostali wyjechali do bezpieczniejszych regionów Ukrainy - informuje IAR.

W poniedziałek rano prezydent Ukrainy opublikował na Facebooku swoje najnowsze przemówienie. - Wolni ludzie wolnego kraju! Już 25. dzień rosyjskie wojsko szuka i nie może znaleźć wymyślonych przez siebie "nazistów", przed którymi rzekomo chciało chronić nasz naród. Wciąż szukają i nie mogą znaleźć Ukraińców, którzy wyszliby im naprzeciw z kwiatami - mówił Zełenski.

- Rosyjscy żołnierze nie mogą znaleźć drogi do domu i dlatego nasi wojskowi pomagają im w drodze na sąd boży - dodał Zełenski. - Na sąd Boży, w którym, jestem pewien, otrzymają tylko jedną karę, jedną za wszystkich: wieczną piwnicę. Na zawsze pod bombami. Na zawsze bez jedzenia, wody i ciepła. Za wszystko, co zrobili przeciwko naszemu ludowi, zwykłym Ukraińcom. Przeciw spokojnym ludziom. W Ochtyrce i Charkowie, w Borodiance i Czernihowie. W Wołnowasze i Mariupolu. I wielu innych naszych miastach - powiedział prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski: To jest Ukraina, z której jesteśmy dumni

- Region Chersonia walczył dziś ponownie. Jestem im wdzięczny. Znowu na ulicach. I jak zawsze - dla nas wszystkich, dla Ukrainy. Z flagami narodowymi. I z naszą ukraińską odwagą. Z brakami broni przeciwko okupantom. Przeciw strzałom i pojazdom wojskowym. To wyczyn, który inspiruje nas wszystkich. To jest Ukraina, z której jesteśmy dumni. To są Ukraińcy, którym jestem niezmiernie wdzięczny. Jak wszyscy nasi ludzie - powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy poinformował również o wręczeniu odznaczeń państwowych ukraińskim szpiegom. - Proszę o wyrozumiałość - nie mogę publicznie wypowiadać ich imion - wyjaśnił.

- Ale uwierzcie mi, wkład tych ludzi w naszą obronę jest tak znaczący, że ordery i tytuł Bohatera Ukrainy to dla nich minimum, jakie możemy im dać - powiedział. - A Ukraina żyje. Chwała Ukrainie! - powiedział Zełenski.

