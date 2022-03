Chiny. Samolot ze 133 pasażerami rozbił się w prowincji Kuangsi

Zobacz wideo Wywiad z merem Melitopola. Czy był torturowany?

Samolot pasażerski chińskich linii China Eastern Airlines, lecący z Kunmingu w prowincji Junnan do Kantonu, w poniedziałek 21 marca rozbił się w regionie Kuangsi w południowej części kraju. Na pokładzie było 133 pasażerów. W wyniku zdarzenia w górach doszło do pożaru - podaje agencja Reutera za chińską telewizją państwową.

Odrzutowiec, który się rozbił, to Boeing 737. Liczba ofiar nie jest jeszcze znana, a ratunek ma być już w drodze. Jak podaje "The New York Times", wypadek może stać się jedną z największych katastrof lotniczych w Chinach od wielu lat. "W ciągu ostatnich dwóch dekad kraj ten osiągnął względne bezpieczeństwo lotów dzięki młodej flocie samolotów i bardziej rygorystycznej kontroli lotów" - przypominają amerykańscy dziennikarze.

Według Aviation Safety Network ostatnią odnotowaną katastrofą w Chinach był lot Henan Airlines 8387 w sierpniu 2010 roku. Doszło do niej przy podejściu do lądowania w Yichun w warunkach słabej widoczności. Zginęło wówczas 42 pasażerów; ocalały 54 osoby, w tym kapitan samolotu.

Kuangsi to region autonomiczny w południowej części Chin. Graniczy z prowincjami: Junnan na zachodzie, Kuejczou na północy, Hunan na północnym wschodzie, Guangdong na południowym wschodzie. Natomiast w południowo-zachodniej części ma wspólną granicę z Wietnamem.

