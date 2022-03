Zobacz wideo Wywiad z merem Melitopola. Czy był torturowany?

Wraz z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę słoweński ambasador Tomaz Mencin opuścił wraz z personelem stolicę atakowanego kraju. Teraz jednak władze podjęły decyzję o powrocie personelu placówki dyplomatycznej do Kijowa. "Słowenia odeśle swoich dyplomatów z powrotem do Kijowa w przyszłym tygodniu. Będą to wolontariusze. Pracujemy nad tym, aby Unia Europejska zrobiła to samo" - napisał w niedzielę (20 marca) na Twitterze premier Słowenii Janez Jansa.

Wojna w Ukrainie. "Musimy przyspieszyć procedury członkostwa Ukrainy w UE"

Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej - Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii - opowiedzieli się za szybkim włączeniem Ukrainy do wspólnoty europejskiej. Choć Bruksela 7 marca dała zielone światło i zgodziła się na rozpoczęcie procesu rozpatrywania kandydatury Ukrainy, Clement Beaune, minister ds. unijnych Francji, który obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE, powiedział, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej powinno zostać przeanalizowane "z otwartością i rozwagą". Podkreślił jednocześnie, że jest to kwestia "długoterminowa".

- Staramy się przekonać naszych kolegów w Radzie Europejskiej, że to nie są normalne czasy, że trwa wojna, że ludzie giną i że musimy przyspieszyć procedury członkostwa Ukrainy w UE. Zdecydowana większość krajów UE popiera europejską drogę Ukrainy - powiedział w niedzielę premier Słowenii.

"WSJ": Rosja przechodzi do planu "B". Chce zmusić Kijów do uległości

Wizyta premierów w Kijowie

Premier Słowenii Janez Jansa, premier Czech Petr Fiala, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński 15 marca pojechali do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Podróż odbiła się szerokim echem. "Odbyli długą, niebezpieczną podróż koleją z Polski do Kijowa, by okazać poparcie miastu atakowanemu przez Rosję" - pisało BBC.

"Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale na Ukrainie! W jej wyniku świat stracił poczucie bezpieczeństwa, a niewinni ludzie giną i tracą dorobek całego życia. Musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie. To dlatego, razem z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, premierami Petr Fiala i Janez Jansa, jesteśmy w Kijowie" - napisał wówczas premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Światowe media komentują wizytę premierów. "Europa w Kijowie"

