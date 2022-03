Czy wojska białoruskie wkroczą do akcji? "Źle to wygląda"

Jarosław Wolski, analityk i dziennikarz, napisał w nocy z 20 na 21 marca: "Obserwujcie Białoruś. Źle to wygląda". Dodał, że według niego w ciągu maksymalnie 48 godzin Białoruś przystąpi do wojny, a jej wojsko namiesza na północy.

Z kolei analityk Konrad Muzyka, gdy został zapytany przez Wolskiego, czy według niego białoruskie wojsko wkroczy na Ukrainę, odpowiedział: "Myślę, że tak, ale jeszcze nie wiem kiedy. Tzn. oficjalnie oczywiście mówią, że nie wejdą, ale nieoficjalnie trwa przygotowanie psychologiczne żołnierzy do walki. Kwestią jest kierunek. Kilka białoruskich T-72 pojawiło się ostatnio na południowym wschodzie kraju". Dodał, że ma się odbyć rotacja jednostek od Brześcia, przy granicy z Polską, do Mozyrza, w południowo-wschodniej części Białorusi i może to być okazja, by zwiększyć obecność żołnierzy przy granicy.

Podobne informacje opublikowała 20 marca "Ukraińska Prawda", powołując się na informacje Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy: "Groźba ofensywy Republiki Białorusi w kierunku Wołynia jest szacowana jako wysoka". Decyzja o wejściu na Ukrainę miała zostać już podjęta przez dowódców kraju, a atak ma się odbyć w ciągu dwóch dni.

Nie są to jednak pierwsze informacje o przygotowaniu do ataku przy południowej granicy Białorusi - już wcześniej pojawiały się doniesienia, że nawet w ostatni piątek wojska mają wkroczyć na Ukrainę. Tym razem jednak potwierdzenia spływają z wielu różnych stron.

Białoruskie prowokacje

W pierwszej połowie marca Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o prowokacjach w postaci zbombardowania m.in. wsi Kapań, ok. 50 kilometrów od granicy. Celem miało być wciągnięcie białoruskich wojsk do wojny.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział, że "rosyjskie lotnictwo przygotowuje się do uderzenia w szereg osad na terytorium Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą". Pięć dni później, 16 marca, pojawiły się doniesienia o kilku wybuchach w różnych białoruskich miastach.

