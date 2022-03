Wojna w Ukrainie. "WSJ": Rosja przechodzi do "planu B". Chce zmusić Kijów do uległości

"Rosja wydaje się przechodzić do planu B" - podaje "The Wall Street Journal", powołując się na wysokich rangą amerykańskich urzędników. Wobec braku realizacji początkowego planu, jakim było szybkie zajęcie Ukrainy, Rosja zmienia taktykę. Jej nowy plan zakłada zmuszenie Ukrainy do zachowania neutralności oraz zaakceptowania rosyjskich roszczeń terytorialnych - tłumaczy "WSJ".

3 fot. Sergei Chirikov/Pool Photo via AP, File Otwórz galerię Na Gazeta.pl