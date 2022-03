Joe Biden przyleci do Polski w piątek. Będzie spotkanie z Andrzejem Dudą

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że Joe Biden przyjedzie do Polski, aby omówić międzynarodową odpowiedź na "kryzys humanitarny i praw człowieka, który spowodowała nieuzasadniona i niesprowokowana rosyjska wojna w Ukrainie".

Biały Dom poinformował również, że prezydent Joe Biden uda się do naszego kraju po spotkaniach w Brukseli z sojusznikami z NATO, przywódcami G7 oraz Unii Europejskiej. W trakcie ich trwania mają zostać omawiane międzynarodowe wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i nałożenia na Rosję "poważnych i bezprecedensowych" kosztów w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę.

W podróż do Europy prezydent Joe Biden wyruszy w środę 23 marca. Spotkania w NATO, z Radą Europejską i G-7 w Brukseli odbędą się czwartek 24 marca.

Joe Biden chce wesprzeć Kijów

Doniesienia o tym, że Joe Biden w najbliższym czasie może udać się do Europy, w tym Polski pojawiły się w ubiegłym tygodniu.

Jen Psaki, w rozmowie z Agencją Reutera mówiła wtedy jednak, że Stany Zjednoczone "są blisko zaangażowane w relacje z partnerami z NATO i europejskimi sojusznikami, ale nie podjęto jeszcze żadnej ostatecznej decyzji w sprawie podróży".

Informację o planach Bidena podawała też stacja CNN. "Biały Dom chce wesprzeć Kijów i kontynuuje izolację Moskwy" - pisał z kolei jeden z korespondentów serwisu Politico.

Wysoki Komisarz ONZ ds. uchodźców podał, że dziesięć milionów osób, czyli ponad jedna czwarta populacji Ukrainy, musiało opuścić swoje domy po rosyjskiej inwazji. Jak informuje Filippo Grandi, szef UNHCR, prawie 3 milionów 400 tysięcy spośród uchodźców uciekło do sąsiednich krajów, głównie do Polski. Ale również do: Rumunii, Mołdawiii, Słowacji, Węgier. Pozostali wyjechali do bezpieczniejszych regionów Ukrainy.

Według danych UNHCR Ukraińcy, którzy opuścili swój ogarnięty wojną kraj to głównie kobiety i dzieci. Agencja ONZ ds. Dzieci UNICEF poinformowała, że z Ukrainy wyjechało ponad półtora miliona dzieci.

Kwaśniewski wspomina prywatną rozmowę z Putinem. "Obsesja w nim narastała" [WYWIAD]