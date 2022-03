Putin straci władzę do lipca? Ekspert: Ma Parkinsona, wroga "trójka" z otoczenia chce go odsunąć

Władimir Putin ma chorobę Parkinsona, a jego najbliższe otoczenie planuje odsunąć go od władzy. Miałoby to nastąpić do lipca, a władzę na Kremlu przejąłby szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin - stwierdził francuski specjalista od Rosji, Alexandre Adler, w rozmowie z RMF FM.

